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Баскетбольные новости за сегодня, 10 августа 2023 года: Эй Си Грин высказался о долголетии Леброна Джеймса

Вопрос на $ 1,5 млн в год. Очередной чемпион НБА восхищён долголетием Леброна Джеймса
Артемий Берстенев
Чемпион НБА восхищён долголетием Леброна
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А Брэндон Ингрэм дополнительно высказался о своём лучшем моменте в лиге.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на утро 10 августа 2023 года от «Чемпионата».

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Бывший игрок «Лейкерс» — о Леброне Джеймсе: я поражён тем, на что он способен

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (1987, 1988, 2000) Эй Си Грин высказался о звёздном лёгком форварде «озёрников» Леброне Джеймсе.

«Я поражён тем, на что способен Леброн. Я разговаривал с друзьями и коллегами — они придерживаются мнения: тот факт, что Леброн играет на этом уровне на протяжении всей карьеры… От него многого ждали в первом сезоне, и он, будучи новичком, сразу же оправдал все ожидании. Сейчас ничего не изменилось», — сказал Грин в шоу инсайдера Bally Sports Брэндона Робинсона на YouTube.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Harry How/Getty Images

А мы тем временем напомним, что предстоящий сезон станет для Леброна Джеймса 21-м в карьере. В декабре форварду исполнится 39 лет. Согласно некоторым данным, баскетболист в год тратит около $ 1,5 млн только на поддержку своего тела.

В своём первом сезоне Джеймс набирал в среднем 20,9 очка, 5,5 подбора и 5,9 передачи, проводя на площадке 39,5 минуты. Примечательно, что Леброн 15 раз набирал в среднем за сезон как минимум 25 очков, пять подборов и пять передач.

Видео можно посмотреть на канале MaxaMillion711 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Доволен контрактами Хосе и Херберта». Брэндон Ингрэм — о лучшем моменте в НБА

Лёгкий форвард, один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм ответил на вопрос о самом лучшем моменте в НБА на текущий момент. И это не какое-нибудь индивидуальное достижение.

«Помню, кто-то спросил меня о самом лучшем моменте в НБА. Я, не особо раздумывая, ответил, что доволен новыми контрактами Хосе Альварадо и Херберта Джонса — им хорошо заплатили», — приводит слова Ингрэма The Athletic.

Хосе Альварадо и Брэндон Ингрэм

Хосе Альварадо и Брэндон Ингрэм

Фото: Christian Petersen/Getty Images

И действительно. Правда, Альварадо в марте 2022 года продлил с «Нью-Орлеаном» контракт на четыре года и $ 6,88 млн, где гарантированы только первые два сезона. Джонс в июле получил четырёхлетний контракт на $ 53,83 млн.

Правильно было бы изначально писать про Ингрэма не «один из лидеров», а просто и единолично — «лидер».

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