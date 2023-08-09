Шэмс Чарания также опубликовал обширный материал — как минимум были упомянуты Джеймс Харден и защитник «Портленда».

Джефферсон посоветовал Митчеллу не превращаться в Лилларда. «Кливленд» — в финале Востока?

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на утро 9 августа 2023 года от «Чемпионата».

Тайрон Лю — о своей команде в целом. Главный тренер «парусников» также обозначил статус Расселла Уэстбрука

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю поделился ожиданиями от предстоящего регулярного сезона НБА. Также стало известно, что «Клипперс» активировали опцию продления контракта 46-летнего специалиста.

«Самое главное для нас — оставаться здоровыми, убедиться, что мы делаем всё правильно для наших игроков. Нам следует серьёзнее относиться к регулярному чемпионату, стараясь выигрывать в каждой игре. По крайней мере, наши фанаты этого заслуживают.

Тайрон Лю Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Нужно постараться, чтобы в последних 10-ти играх регулярки мы отдыхали перед плей-офф, будучи уверенными, что избежим борьбы за попадание туда через плей-ин… Будем работать, и я знаю, мы станем отличной командой. Главное, оставаться здоровыми.

Что касаемо Расселла Уэстбрука, то вижу его в стартовой пятёрке», — приводит слова Лю Los Angeles Times.

Ричард Джефферсон дал небольшой совет Доновану Митчеллу и оценил перспективы «Кливленда»

Чемпион НБА 2016 года, а ныне аналитик ESPN Ричард Джефферсон высоко оценил потенциал «Кливленд Кавальерс». По мнению Джефферсона, «Кливленд» может претендовать на попадание в финал Восточной конференции.

«Думаю, «Кавальерс» определённо окажутся в финале конференции. Однако Доновану Митчеллу следует улучшить свою игру. Он должен постараться сделать так, чтобы он не превратился впоследствии в Дэмьена Лилларда — говорю об этом с большим уважением», — поделился Джефферсон в эфире шоу Road Trippin.

Минувший розыгрыш плей-офф для «Кавальерс» завершился на ранней стадии: команда Джей Би Бикерстаффа в первом раунде уступила «Нью-Йорк Никс» со счётом 1-4. Сам Митчелл набирал в той серии в среднем 23,2 очка, 7,2 передачи и пять подборов.

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Много-много сведений от инсайдера The Athletic Шэмса Чарании. Упомянуты Джеймс Харден, Паскаль Сиакам и Дэмьен Лиллард

Инсайдер Шэмс Чарания на портале The Athletic опубликовал материал с интересными новостями и слухами. Конечно же, рассмотрели самые примечательные из них.

«Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» возобновят переговоры по звёздному разыгрывающему Джеймсу Хардену. Харден всё ещё хочет покинуть «Филадельфию», а генменеджер клуба Дэрил Мори постарается учесть пожелания защитника, с которым когда-то работал в «Хьюстон Рокетс».

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби в рамках потенциально нового контракта может претендовать на среднюю зарплату $ 30 млн. За форварда недавно также предлагали несколько драфт-пиков.

Несколько клубов НБА связывались с «Торонто Рэпторс» по поводу приобретения тяжёлого форварда Паскаля Сиакама. Например, «Атланта Хоукс» во время минувшей Летней лиги были близки к соглашению, предложив пакет из лёгких форвардов Деандре Хантера и Эй Джея Гриффина и драфт-пиков.

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс в предстоящем сезоне НБА возьмёт на себя большую часть обязанностей плеймейкера клуба из Канады.

Руководство «Майами Хит» было готово предложить «Портленд Трэйл Блэйзерс» за звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда четыре драфт-пика первого раунда, истекающие контракты, молодого игрока типа Николы Йовича и драфт-пики второго раунда. Тем временем атакующий защитник Тайлер Хирроу ушёл бы в третью команду.

Форварды Грег Браун III и Джо Уискэмп заключили негарантированные контракты с «Даллас Маверикс». Браун, выбранный на драфте НБА 2021 года под общим 43-м номером, провёл последние два сезона в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс». Уискэмп в прошлом сезоне выступал за «Торонто Рэпторс».

Остальное. Аналитик дополнительно рассказал о ситуации Паскаля Сиакама в «Торонто», «Голден Стэйт» просмотрит игроков

«Торонто Рэпторс» рано или поздно обменяет тяжёлого форварда Паскаля Сиакама — Марк Медина.

Руководство «Вашингтон Уизардс» вряд ли станет рассматривать вариант с увольнением главного тренера Уэса Ансельда-младшего во время сезона-2023/2024 — Джош Роббинс (The Athletic).

«Голден Стэйт Уорриорз» в течение следующих двух недель проведёт просмотры для Диона Уэйтерса, Тони Снелла, Кента Бэйзмора, Хуана Тоскано-Андерсона, Харри Джайлза и Трея Бёрка — Шэмс Чарания (The Athletic).

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