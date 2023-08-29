Канада пошла за третьей победой: кто их остановит? Латвия попробует. ЧМ-2023 — LIVE

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

Сегодня, 29 августа, нас ожидает восемь матчей. Первая игра начнётся в 11:00 мск, заключительная — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пятого игрового дня.

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