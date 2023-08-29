Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, 29 августа: онлайн-трансляция игрового дня

Канада пошла за третьей победой: кто их остановит? Латвия попробует. ЧМ-2023 — LIVE
Артемий Берстенев
Пятый игровой день ЧМ-2023 по баскетболу
Комментарии
Шёл пятый день — групповые этапы подходят к концу!

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

ЧМ-2023. Турнирная таблица
Что произошло вчера?
Словения и США снова без поражений, Иордания билась до последнего. Завершение дня ЧМ-2023
Словения и США снова без поражений, Иордания билась до последнего. Завершение дня ЧМ-2023

Сегодня, 29 августа, нас ожидает восемь матчей. Первая игра начнётся в 11:00 мск, заключительная — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пятого игрового дня.

ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 10:30 МСК
Германия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа A. 3-й тур
29 августа 2023, вторник. 11:00 МСК
Ангола
Не начался
Доминиканская Республика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 11:45 МСК
Египет
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 12:45 МСК
Ливан
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 14:10 МСК
Австралия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК
Филиппины
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 15:30 МСК
Черногория
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 16:30 МСК
Канада
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android