Канада пошла за третьей победой: кто их остановит? Латвия попробует. ЧМ-2023 — LIVE
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Шёл пятый день — групповые этапы подходят к концу!
В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.
Что произошло вчера?
Сегодня, 29 августа, нас ожидает восемь матчей. Первая игра начнётся в 11:00 мск, заключительная — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пятого игрового дня.
ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 10:30 МСК
Германия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа A. 3-й тур
29 августа 2023, вторник. 11:00 МСК
Ангола
Не начался
Доминиканская Республика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 11:45 МСК
Египет
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 12:45 МСК
Ливан
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 14:10 МСК
Австралия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК
Филиппины
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 15:30 МСК
Черногория
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 16:30 МСК
Канада
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
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