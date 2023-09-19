«НБА и Евролига — два разных вида баскетбола». Василий Карасёв о ЧМ и работе «психологом»

Предсезонные турниры бывают разными. Где-то это только спорт и ничего больше. Но в Санкт-Петербурге уже несколько лет подряд стараются устроить праздник в честь местных легенд. Кубок Кондрашина и Белова – не просто четыре игры. Здесь есть место истории и чествованию ветеранов баскетбола. А ещё все команды (кроме местного «Зенита», конечно) живут в одном отеле. И это тоже позволяет проникнуться атмосферой приближающегося баскетбольного сезона.

Об интервью с Василием Карасёвым мы договорились ещё в Москве. Для тренера МБА поездки в Санкт-Петербург всегда особенные. Он не только здесь родился и начал делать первые большие шаги, но и работал в «Зените», где до сих пор играет его сын.

В прошлом сезоне МБА здорово дебютировала в Единой лиге ВТБ. Хотя перед его началом мало кто верил, что команда без иностранцев сможет успешно бороться с конкурентами. Ошибались.

Но наш разговор мы начали с самого яркого события сентября – финала чемпионата мира.

— Василий Николаевич, смотрели чемпионат мира?

— Да, удалось посмотреть довольно много игр. Какие-то интересные матчи мы собирались с тренерским штабом и вместе смотрели. Где-то следили за теми командами, которые по стилю нам интересны. И плей-офф, конечно.

— Раскроете секрет – какие сборные были близки по стилю к МБА?

— Нам интересны были Латвия, Италия. Там много движения. Не было ярко выраженных звёзд. Играли быстро, агрессивно в защите, с активным переходом и большим количеством трёхочковых бросков. Для нас было много пищи для размышления и интересных моментов.

Василий Карасёв и его игроки во время съёмки Фото: ПБК МБА

— Выступление Латвии на ЧМ стало для вас сенсацией?

— Думаю, что сенсация. Но это очень хорошая работа и тренера, и игроков. Понятно, что, когда всё стало получаться, они ещё и поймали кураж. Их было довольно сложно остановить. Всегда легче играть, когда на тебя никто не ставит. Нет давления, игра получается. Даже последняя игра на турнире, когда они обыграли литовцев почти «+30», — сама за себя говорит.

— Германия – чемпион мира по баскетболу. Непривычно звучит?

— Не так чтобы сильно непривычно. Один раз немцы уже лишили нас победы на чемпионате Европы (в 1993 году сборная России уступила сборной Германии одно очко в финале Евробаскета. – Прим. «Чемпионата»). Тогда в них никто не верил. А сейчас у Германии отличный коллектив, все с удовольствием едут в сборную, все отдаются. На каждой позиции есть опытные игроки, которые ещё в большинстве случаев и со школой НБА. Самое главное, что они взяли лучшее оттуда, сохранив европейский стиль — командный, коллективный. Это, наверное, и принесло результат.

— Как можно объяснить четвёртое место сборной США?

— Давно говорю, что НБА и Евролига – два разных вида баскетбола. Это наглядно показала игра сборных США и Канады. Обе эти сборные состояли из игроков НБА. Но канадцы были более адаптированы к европейскому баскетболу. В НБА более открытый баскетбол. Меньше тактических построений. Баскетбол там физически сильный. Ты можешь бежать, защищаться один в один, и, если всё получается, ты выигрываешь. А когда против тебя защищается команда высокого уровня, то защищаются уже сразу пять человек. Насколько я мог видеть – американцы не смогли перестроиться.

— Вы играли в Германии и знаете местный баскетбол изнутри. Какой путь проделала страна в развитии баскетбола?

— После победы на Евробаскете уровень внутреннего чемпионата только рос. И не просто так сейчас там есть вот такая плеяда звёзд. Количество постепенно перешло в качество. Там много команд. Много своих игроков растёт и развивается. Вот и результат.

— МБА в прошлом сезоне была очень похожа на сборную Латвии образца ЧМ: нет давления, нет яркого лидера, но есть результат. Согласны?

— Да. Мы очень серьёзно готовились к первой игре. Не могли позволить себе начать расслабленно. Получилось победить сразу в трёх матчах из трёх, и где-то пошла уверенность. Сравнивая с Латвией — мы тоже покатили, даже несмотря на травмы. Первый этап удалось завершить неплохо – мы попали в первую шестёрку. После уже играли с топовыми командами, но и там смогли взять три победы. Считаю, что это неплохо. Раньше некоторые клубы и за сезон столько не выигрывали.

Самое главное, что ребята, играя с сильными соперниками, развивались. Наступающий сезон будет показательным. К нам уже все готовятся. Все настраиваются. Трансферная политика тоже показывает, что все усилились. Почти везде позиции легионеров закрыты качественными игроками.

Василий Карасёв во время перерыва Фото: МБК МБА

— В МБА четыре новичка. Как они должны изменить игру команды?

— Наша задача была увеличить обойму. Чтобы у нас было 12-13 равноценных игроков. Чтобы не получилось прошлогодней ситуации, когда мы в какой-то момент тренировались в восемь человек. Нам не нужно, чтобы кто-то играл по 40 минут. У нас нет таких людей, как Лука Дончич, который может ходить пешком, но забьёт свои 40 очков. Нам нужно постоянно поддерживать давление.

Игрокам нужно прогрессировать. Здесь нет игроков, которые могут весь сезон провести на стабильно высоком уровне. Если у тебя есть 12 равноценных игроков, то провал в конкретном матче одного можно перекрыть другим.

— Год назад вы вернулись в мужской баскетбол. Взяли команду-новичка Лиги ВТБ без легионеров. Часто ли вы слышали сомнения в вашем выборе перед стартом прошлого сезона?

— Сомневались, думаю, все. Кроме руководства, которое всё сделало, и тренерского штаба. Даже разговаривая со знакомыми, друзьями, все говорили – надо брать иностранцев. Приятно, что доказали – россияне могут играть. Понятно, одной команды недостаточно, чтобы плеяда выстрелила для сборной. В конкуренции между собой всё должно развиваться.

Что же до женского баскетбола, то это как с велосипедом и самокатом. Если ты 10 лет ездил на велосипеде, а после год поездил на самокате, то ты не разучишься кататься. Очень много примеров, когда тренер пропускает год и вообще не работает. Я был в женском баскетболе, мы выступали в Евролиге, где очень приличный уровень. Новые знания, новый опыт я точно получил.

— Смотрите предсезонные матчи команд лиги ВТБ? Что скажете про соперников?

— В этом году точно не будет каких-то аутсайдеров. Минск усилился, в Астане тоже укрепили состав. Новички тоже сразу закрыли почти все позиции по иностранцам. Взяли качественных игроков. Ну а говорить про УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА и «Зенит» — это уровень. Но всё будет решать команда, коллектив. История знает много примеров, когда звёзд было много, а команды из них так и не получилось. МБА будет брать за счёт ротации, за счёт желания, самоотдачи. Мы прекрасно понимаем, что говорить о чемпионстве сейчас сложно. Не будем никого обманывать. Однако делать свою работу, выкладываться и бороться со всеми можно и нужно.

Василий Карасёв Фото: ПБК МБА

— Вы сказали, что концепция МБА не предполагает наличие одной яркой звезды. Получается, что Алексей Швед, который сейчас без контракта, в МБА даже не рассматривался?

— Безусловно. Очень хорошо отношусь к Алексею. Но в команде для всех должны быть одинаковые требования. Все должны выкладываться в защите, все должны выкладываться в нападении. На данном этапе, как это ни обидно признавать, в России нет игроков, которые могли бы в одиночку решить исход матча. А искусственно создавать это глупо. Есть ребята очень хорошего уровня, которые в дальнейшем действительно могут стать лидерами сборной. Но это работа не года — несколько лет нужно потратить на это.

Не будем себя обманывать – все, кто приходит в МБА, и близко не были лидерами в своих командах. Кто-то вообще получал очень мало времени. Перестроиться и выработать менталитет победителей — для этого нужно время.

— Ваша работа похожа на работу психолога, который должен заставить пациента поверить в себя…

— Поверить в себя. Верить, что нужно делать. Мы говорим, что нужно бросить по кольцу. А он раз и отдаёт. Сомневается. Потому что он всегда отдавал. Рядом были свои лидеры, которые должны были брать на себя, ошибаться, бросать в конце. Мы все говорим, что у нас нет иностранцев – мы все должны бросать. Будем реалистами – кто-то сможет пересилить себя, а кто-то нет. Это спорт. Иначе тренеру работать было бы слишком легко, когда у тренера все 12 человек стали бы звёздами. Если 2-3-4 человека выстрелит высоко, а кто-то станет добротным игроком, это будет наша победа.

— В прошлом сезоне МБА победила «Зенит» дома, проигрывая по ходу матча почти 20 очков. После победила «Зенит» на выезде в первом матче плей-офф. Для вас игры с этой командой являются особенными?

— Ещё раз мы уступили здесь в Питере на последней секунде. Но в нынешнем сезоне абсолютно другой «Зенит». Команда очень усилилась. Приход Дублевича, Курича и Хантера – большой плюс для клуба. Пришедшие российские игроки Жбанов и Герасимов добавят мощи. Придётся находить другие ключи.

— Концепция построения игры МБА останется?

— Мы брали игроков под своё видение. Глупо брать кого-то, а после выстраивать под это стиль. Все новички могут бежать, с броском, подвижные. Это расширяет наш круг действий.