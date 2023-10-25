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Расписание спортивных матчей 25 октября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

12 топ-матчей среды: старт НБА, Овечкин, Медведев и битвы в ЛЧ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 октября
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За чем следить сегодня, 25 октября: крутой баскетбол, хоккей, теннис и футбол!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 1:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ — 1:4

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2023, среда. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Лильегрен, Доми) – 12:53 (pp)     0:2 Таварес (Райлли, Бертуцци) – 25:41     0:3 Нюландер (Мэттьюс) – 26:29     0:4 Мэттьюс (Марнер, Клингберг) – 35:07 (pp)     1:4 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 39:49 (pp)    

Интрига: когда Александр Овечкин забьёт первый гол в сезоне НХЛ?

«Вашингтон» провалил начало регулярного чемпионата, одержав лишь одну победу в четырёх матчах на старте нового сезона. Капитану столичной команды Александру Овечкину никак не удаётся забить свой первый гол. Новый шанс российскому форварду прервать затянувшуюся чёрную полосу представится в матче с «Торонто», в составе которого играет один из главных снайперов нового поколения Остон Мэттьюс. Именно американскому форварду многие прочат в будущем погоню за первым местом в гонке снайперов в истории НХЛ.

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✅ 🏀 2:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА — 119:107

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2023, среда. 02:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 21, Колдуэлл-Поуп - 20, Гордон - 15, Портер - 12, Джексон - 8, Браун - 5, Ннаджи - 4, Уотсон - 3, Пикетт - 2, Строутер, Джордан, Ки, Холидэй, Гиллеспи
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 21, Принс - 18, Дэвис - 17, Ривз - 14, Расселл - 11, Реддиш - 7, Вуд - 7, Винсент - 6, Хатимура - 6, Кристи, Хэйс, Льюис

Интрига: будут ли «Лейкерс» выглядеть лучше с «Денвером», чем в финале Западной конференции?

Новый сезон НБА открывается с топового матча, а именно с повторения серии финала Западной конференции в минувшем плей-офф. «Денвер» в четырёх играх обыграл «Лейкерс» и вышел в финал, где выиграл первый титул в истории организации. Тем не менее «Наггетс» лишились некоторых важных игроков ротации, таких как Брюс Браун и Джефф Грин, а «Лос-Анджелес» лишь углубил собственную ротацию и переподписал контракт со всеми важными игроками. Будет ли нас ожидать сценарий, отличный от майской серии?

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✅ 🏒 3:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ — 4:7

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джохансен (Рантанен, Макар) – 05:19 (pp)     1:1 Клаттербак (Добсон, Пажо) – 10:03     1:2 Макар (Рантанен, Тэйвз) – 12:52     2:2 Палмьери (Барзал, Добсон) – 22:56 (pp)     3:2 Хольмстрём (Клаттербак, Пажо) – 25:55     3:3 Байрэм (Ничушкин, Макар) – 39:18     3:4 Маккиннон (Ничушкин) – 39:31     4:4 Ли – 44:40     4:5 Рантанен (Татар) – 47:47     4:6 Джохансен (Рантанен) – 59:00     4:7 Колтон – 59:29    

Интрига: какой получится российская дуэль вратарей и кто в ней окажется сильнее?

Вратарские бригады обеих команд на данный момент полностью состоят из российских вратарей. Основными голкиперами соперников являются Илья Сорокин и Александр Георгиев, которые входят в топ сильнейших вратарей во всей лиге. Если кто-то из них сегодня останется в запасе, тогда их могут подменить соотечественники — Семён Варламов и Иван Просветов. Какой сегодня окажется российская дуэль вратарей и кто в ней окажется сильнее?

Илья Сорокин

Илья Сорокин

Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

✅ 🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ — 7:4

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2023, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Кейн, Драйзайтль) – 00:54     1:1 Росси (Хартман, Миддлтон) – 07:47     1:2 Фёгеле (Бушар, Экхольм) – 18:27     2:2 Хартман (Миддлтон, Эддисон) – 19:01     2:3 Фёгеле (Нурс, Хайман) – 20:32     3:3 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 40:38     4:3 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 46:48     5:3 Эрикссон Эк (Марун, Юханссон) – 50:28     5:4 Кейн (Бушар, Драйзайтль) – 52:55 (pp)     6:4 Хартман (Миддлтон, Капризов) – 55:50     7:4 Фолиньо (Эрикссон Эк) – 56:37    

Интрига: как травма лучшего игрока планеты повлияет на «Эдмонтон»?

Изначально ключевая интрига встречи должна была бы свестись к противостоянию Кирилла Капризова и Коннора Макдэвида, но сильнейший хоккеист планеты выбыл из строя из-за травмы, полученной в последнем матче. Канадский форвард пропустит непродолжительный отрезок сезона (от недели до двух), но на этом этапе регулярки его команде придётся обходиться без главной звезды лиги.

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✅ 🎾 15:15: Аслан Карацев (Россия, SE) — Борна Гойо (Хорватия, WC), Вена, первый круг — 3:6, 3:6

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 15:15 МСК
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо

Интрига: каким получится первый матч Карацева после успешной азиатской серии?

30-летний Аслан Карацев благодаря своим успешным выступлениям в Азии (дошёл до полуфинала в Чжухае и финала в Токио) не только вернулся в топ-40, но ещё и получил специальное приглашение на «пятисотник» в Вене. Его первым соперником будет далеко не самый именитый хорват Борна Гойо. Теннисисты ранее друг с другом на уровне основных сеток ATP ни разу не играли, а вот в квалификации челленджера в Лионе-2019 сильнее был Борна. Победитель нового матча во втором круге сыграет с американцем Томми Полом.

Аслан Карацев

Аслан Карацев

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

✅ 🎾 16:55: Даниил Медведев (Россия, 1) — Артюр Фис (Франция), Вена, первый круг — 6:4, 6:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Артюр Фис
38
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Интрига: как Медведев начнёт защиту титула в Вене?

Действующий чемпион «пятисотника» в Вене Даниил Медведев начинает защиту прошлогоднего титула матчем с перспективным французом Артюром Фисом. 19-летний спортсмен благодаря своим успешным выступлениям уже взлетел на 38-е место рейтинга ATP. Ранее соперники друг с другом не играли. Победитель встречи во втором круге встретится с победителем пары Григор Димитров — Лоренцо Музетти.

Что в итоге:
Медведев обыграл наделавшего шума француза. Но был на грани дисквалификации
Медведев обыграл наделавшего шума француза. Но был на грани дисквалификации

✅ 🏒 17:00: «Металлург» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ — 2:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Дер-Аргучинцев (Бурдасов, Блажиевский) – 11:34 (5x5)     0:2 Антипин (Дер-Аргучинцев, Кравцов) – 25:40 (5x5)     0:3 Шабанов (Блажиевский, Сошников) – 34:48 (5x5)     0:4 Дер-Аргучинцев – 38:51 (5x5)     1:4 Карпов (Орехов, Паливко) – 45:52 (5x5)     2:4 Акользин (Карпов, Яковлев) – 48:01 (5x5)    

Интрига: возьмёт ли «Магнитка» реванш за поражение в первом уральском дерби сезона?

Всего шесть дней назад эти команды встречались на домашней арене «Трактора», и тогда хозяевам удалось одержать победу со счётом 2:1. Теперь «Магнитка» постарается взять реванш за осечку в Челябинске и заодно прервать двухматчевую серию поражений. Но и «Трактор» будет предельно мотивирован после досадным образом упущенной победы в Нижнекамске. Чей мотивационный заряд окажется более высоким?

«Трактор»

«Трактор»

Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk

✅ 🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Динамо», Суперлига, 5-й тур — 1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 20:25)

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 5-й тур
25 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва

Интрига: сможет ли казанская команда прервать беспроигрышную серию москвичек?

Не секрет, что в женском чемпионате – гегемония московского «Динамо». С 2022-го девушки оформили пять титулов подряд: Спартакиаду (в составе сборной Москвы), Кубок и чемпионат России, а в нынешнем сезоне – Кубок Столетия и Суперкубок. Они хороши как в решающих матчах, так и на отрезках. Сила в сбалансированном составе и трезвом менеджменте. Но в 5-м туре их ждёт неприятный соперник и вице-лидер Суперлиги-2023/2024 – казанское «Динамо-Ак Барс». Клуб в прошлом сезоне расстался с вечным тренером Ришатом Гилязутдиновым и пригласил на пост Зорана Терзича. Также в нападение пришла итальянка Элена Пьетрини. Сможет ли клуб под руководством сербского специалиста скинуть москвичек с первой строчки чемпионата?

«Динамо»

«Динамо»

Фото: vldinamo.ru

✅ ⚽️ 19:45: «Барселона» — «Шахтёр», ЛЧ, группа H, 3-й тур — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа H. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Ф. Торрес – 28'     2:0 Лопес Мартин – 36'     2:1 Судаков – 62'    

Интрига: «Барса» приблизится к плей-офф?

Команда Хави крайне уверенно стартовала в Лиге чемпионов: две победы и первое место. Теперь нужно продолжить в том же духе, чтобы максимально приблизиться к выходу в плей-офф, ведь у ближайших преследователей — «Порту» и «Шахтёра» — по три очка. Именно с донецкой командой «Барсе» и предстоит сыграть. Эти клубы не встречались с 2011 года, и тогда великий состав Гвардиолы вынес соперника в четвертьфинале. Что будет на этот раз?

«Барселона»

«Барселона»

Фото: Eric Alonso/Getty Images

✅ ⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Милан», ЛЧ, группа F, 3-й тур — 3:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа F. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Мбаппе – 32'     2:0 Коло Муани – 53'     3:0 Ин – 89'    

Интрига: чем закончится матч дня в Лиге чемпионов?

Самый крутой матч среды в плане вывески пройдёт в Париже. «ПСЖ» после двух туров занимает второе место в группе с тремя очками и уступает «Ньюкаслу». «Милан» же идёт ещё ниже — третья строчка и лишь два очка. Как понимаете, победа нужна и тем, и тем, ведь решающие встречи за выход в плей-офф всё ближе, а проходных игр не предвидится — это же «группа смерти», где также обитает дортмундская «Боруссия». Кто кого?

Что в итоге:
Мбаппе уничтожил несчастного защитника. А потом «Милан» добил себя сам
Мбаппе уничтожил несчастного защитника. А потом «Милан» добил себя сам

✅ ⚽️ 22:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия», ЛЧ, группа F, 3-й тур — 0:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа F. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Нмеча – 45'    

Интрига: «Ньюкасл» продолжит кошмарить «группу смерти»?

Английская команда впервые за долгое время попала в главный еврокубок, с ходу угодила в «группу смерти» и идёт там на первом месте! Четыре очка после двух туров — солидный результат, особенно учитывая уровень соперников. Очередная проверка для Хау и его футболистов — домашний матч с дортмундской «Боруссией». Немцы стартовали в Лиге чемпионов куда хуже: всего одно очко и последнее место, а теперь ещё и играть в гостях. Ждём победу «Ньюкасла»?

Что в итоге:
«Ньюкасл» упал с первого места в «группе смерти» ЛЧ. Англичанам люто не повезло в концовке
«Ньюкасл» упал с первого места в «группе смерти» ЛЧ. Англичанам люто не повезло в концовке

✅ ⚽️ 22:00: «Янг Бойз» — «Манчестер Сити», ЛЧ, группа G, 3-й тур — 1:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа G. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Аканджи – 48'     1:1 Элиа – 52'     1:2 Холанд – 67'     1:3 Холанд – 86'    

Интрига: «Сити» приблизится к плей-офф?

Команда Гвардиолы подтверждает статус заслуженного победителя предыдущего розыгрыша: две победы и первое место в группе. Впереди выезд к «Янг Бойз», который пока успел только зацепить одну ничью и идёт третьим, имея равенство по очкам с «Црвеной Звездой». Группа изначально не казалась тяжёлой для «Сити» (на бумаге единственный конкурент — «Лейпциг»), и уже сейчас, в 3-м туре, у англичан есть отличная возможность вплотную приблизиться к плей-офф, превратив последние матчи в формальность.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити»

Фото: Naomi Baker/Getty Images

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