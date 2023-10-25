12 топ-матчей среды: старт НБА, Овечкин, Медведев и битвы в ЛЧ

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 1:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ — 1:4

Интрига: когда Александр Овечкин забьёт первый гол в сезоне НХЛ?

«Вашингтон» провалил начало регулярного чемпионата, одержав лишь одну победу в четырёх матчах на старте нового сезона. Капитану столичной команды Александру Овечкину никак не удаётся забить свой первый гол. Новый шанс российскому форварду прервать затянувшуюся чёрную полосу представится в матче с «Торонто», в составе которого играет один из главных снайперов нового поколения Остон Мэттьюс. Именно американскому форварду многие прочат в будущем погоню за первым местом в гонке снайперов в истории НХЛ.

✅ 🏀 2:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА — 119:107

Интрига: будут ли «Лейкерс» выглядеть лучше с «Денвером», чем в финале Западной конференции?

Новый сезон НБА открывается с топового матча, а именно с повторения серии финала Западной конференции в минувшем плей-офф. «Денвер» в четырёх играх обыграл «Лейкерс» и вышел в финал, где выиграл первый титул в истории организации. Тем не менее «Наггетс» лишились некоторых важных игроков ротации, таких как Брюс Браун и Джефф Грин, а «Лос-Анджелес» лишь углубил собственную ротацию и переподписал контракт со всеми важными игроками. Будет ли нас ожидать сценарий, отличный от майской серии?

✅ 🏒 3:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ — 4:7

Интрига: какой получится российская дуэль вратарей и кто в ней окажется сильнее?

Вратарские бригады обеих команд на данный момент полностью состоят из российских вратарей. Основными голкиперами соперников являются Илья Сорокин и Александр Георгиев, которые входят в топ сильнейших вратарей во всей лиге. Если кто-то из них сегодня останется в запасе, тогда их могут подменить соотечественники — Семён Варламов и Иван Просветов. Какой сегодня окажется российская дуэль вратарей и кто в ней окажется сильнее?

Илья Сорокин Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

✅ 🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ — 7:4

Интрига: как травма лучшего игрока планеты повлияет на «Эдмонтон»?

Изначально ключевая интрига встречи должна была бы свестись к противостоянию Кирилла Капризова и Коннора Макдэвида, но сильнейший хоккеист планеты выбыл из строя из-за травмы, полученной в последнем матче. Канадский форвард пропустит непродолжительный отрезок сезона (от недели до двух), но на этом этапе регулярки его команде придётся обходиться без главной звезды лиги.

✅ 🎾 15:15: Аслан Карацев (Россия, SE) — Борна Гойо (Хорватия, WC), Вена, первый круг — 3:6, 3:6

Интрига: каким получится первый матч Карацева после успешной азиатской серии?

30-летний Аслан Карацев благодаря своим успешным выступлениям в Азии (дошёл до полуфинала в Чжухае и финала в Токио) не только вернулся в топ-40, но ещё и получил специальное приглашение на «пятисотник» в Вене. Его первым соперником будет далеко не самый именитый хорват Борна Гойо. Теннисисты ранее друг с другом на уровне основных сеток ATP ни разу не играли, а вот в квалификации челленджера в Лионе-2019 сильнее был Борна. Победитель нового матча во втором круге сыграет с американцем Томми Полом.

Аслан Карацев Фото: Koji Watanabe/Getty Images

✅ 🎾 16:55: Даниил Медведев (Россия, 1) — Артюр Фис (Франция), Вена, первый круг — 6:4, 6:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Медведев начнёт защиту титула в Вене?

Действующий чемпион «пятисотника» в Вене Даниил Медведев начинает защиту прошлогоднего титула матчем с перспективным французом Артюром Фисом. 19-летний спортсмен благодаря своим успешным выступлениям уже взлетел на 38-е место рейтинга ATP. Ранее соперники друг с другом не играли. Победитель встречи во втором круге встретится с победителем пары Григор Димитров — Лоренцо Музетти.

✅ 🏒 17:00: «Металлург» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ — 2:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Магнитка» реванш за поражение в первом уральском дерби сезона?

Всего шесть дней назад эти команды встречались на домашней арене «Трактора», и тогда хозяевам удалось одержать победу со счётом 2:1. Теперь «Магнитка» постарается взять реванш за осечку в Челябинске и заодно прервать двухматчевую серию поражений. Но и «Трактор» будет предельно мотивирован после досадным образом упущенной победы в Нижнекамске. Чей мотивационный заряд окажется более высоким?

«Трактор» Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk

✅ 🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Динамо», Суперлига, 5-й тур — 1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 20:25)

Интрига: сможет ли казанская команда прервать беспроигрышную серию москвичек?

Не секрет, что в женском чемпионате – гегемония московского «Динамо». С 2022-го девушки оформили пять титулов подряд: Спартакиаду (в составе сборной Москвы), Кубок и чемпионат России, а в нынешнем сезоне – Кубок Столетия и Суперкубок. Они хороши как в решающих матчах, так и на отрезках. Сила в сбалансированном составе и трезвом менеджменте. Но в 5-м туре их ждёт неприятный соперник и вице-лидер Суперлиги-2023/2024 – казанское «Динамо-Ак Барс». Клуб в прошлом сезоне расстался с вечным тренером Ришатом Гилязутдиновым и пригласил на пост Зорана Терзича. Также в нападение пришла итальянка Элена Пьетрини. Сможет ли клуб под руководством сербского специалиста скинуть москвичек с первой строчки чемпионата?

«Динамо» Фото: vldinamo.ru

✅ ⚽️ 19:45: «Барселона» — «Шахтёр», ЛЧ, группа H, 3-й тур — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» приблизится к плей-офф?

Команда Хави крайне уверенно стартовала в Лиге чемпионов: две победы и первое место. Теперь нужно продолжить в том же духе, чтобы максимально приблизиться к выходу в плей-офф, ведь у ближайших преследователей — «Порту» и «Шахтёра» — по три очка. Именно с донецкой командой «Барсе» и предстоит сыграть. Эти клубы не встречались с 2011 года, и тогда великий состав Гвардиолы вынес соперника в четвертьфинале. Что будет на этот раз?

«Барселона» Фото: Eric Alonso/Getty Images

✅ ⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Милан», ЛЧ, группа F, 3-й тур — 3:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится матч дня в Лиге чемпионов?

Самый крутой матч среды в плане вывески пройдёт в Париже. «ПСЖ» после двух туров занимает второе место в группе с тремя очками и уступает «Ньюкаслу». «Милан» же идёт ещё ниже — третья строчка и лишь два очка. Как понимаете, победа нужна и тем, и тем, ведь решающие встречи за выход в плей-офф всё ближе, а проходных игр не предвидится — это же «группа смерти», где также обитает дортмундская «Боруссия». Кто кого?

✅ ⚽️ 22:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия», ЛЧ, группа F, 3-й тур — 0:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ньюкасл» продолжит кошмарить «группу смерти»?

Английская команда впервые за долгое время попала в главный еврокубок, с ходу угодила в «группу смерти» и идёт там на первом месте! Четыре очка после двух туров — солидный результат, особенно учитывая уровень соперников. Очередная проверка для Хау и его футболистов — домашний матч с дортмундской «Боруссией». Немцы стартовали в Лиге чемпионов куда хуже: всего одно очко и последнее место, а теперь ещё и играть в гостях. Ждём победу «Ньюкасла»?

✅ ⚽️ 22:00: «Янг Бойз» — «Манчестер Сити», ЛЧ, группа G, 3-й тур — 1:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» приблизится к плей-офф?

Команда Гвардиолы подтверждает статус заслуженного победителя предыдущего розыгрыша: две победы и первое место в группе. Впереди выезд к «Янг Бойз», который пока успел только зацепить одну ничью и идёт третьим, имея равенство по очкам с «Црвеной Звездой». Группа изначально не казалась тяжёлой для «Сити» (на бумаге единственный конкурент — «Лейпциг»), и уже сейчас, в 3-м туре, у англичан есть отличная возможность вплотную приблизиться к плей-офф, превратив последние матчи в формальность.