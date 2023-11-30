Не прогресс, а шаг назад. 3 команды, разочаровавшие после первых двух месяцев Единой лиги

Прошло два месяца с момента старта нового сезона Единой лиги, а что ещё важнее — почти все команды провели по 13 матчей, то есть сыграли с каждым оппонентом в лиге. Таким образом, сейчас настаёт момент, когда уже можно сделать первые основательные выводы о выступлениях клубов.

Особенно интересным нам показалось сравнить нынешнюю таблицу с диспозицией команд на примерно том же отрезке прошлого сезона и увидеть клубы, которые сделали шаг назад. Отправимся в 26 ноября 2022 года, когда клубов в лиге было 12 и уже большинство из них сыграли 11 игр. При сравнении таблиц мы заметили две команды, которые сейчас занимают куда более низкие позиции в чемпионате, также поговорим об ещё одной команде, которая хоть и занимает то же место, что и в прошлом году, но на старте сезона показывала далеко не тот баскетбол, что от неё ждали. Поговорим о главных разочарованиях первого круга Единой лиги сезона-2023/2024.

ПБК МБА

Максим Личутин Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Сезон-2022/2023, 26 ноября: 4-е место, 66,7% побед.

Сезон-2023/2024, 30 ноября: 10-е место, 38,5% побед.

Возможно, самый уникальный клуб Единой лиги по своей философии пока что даже близко не показывает те чудесные успехи, что сопровождали коллектив в прошлом году. Напомним, тогда МБА смогла выйти в группу А после первого этапа, а впоследствии выиграть одну игру в плей-офф. Яркий, современный частный клуб, играющий без легионеров, сразу вызвал симпатию у зрителей.

Если смотреть конкретно на качество игры, то не особо видно катастрофическую просадку. Проблемы клуба кроются в концовках. Если взять только те матчи, которые закончились победой той или иной команды с преимуществом в пять или менее очков, то в таких играх московский клуб оказывался сильнее лишь единожды — с новичком лиги «Руной» (86:84). В остальных четырёх случаях МБА не смогла оказаться сильнее соперника в клатче. Об этой же проблеме говорил и опытный форвард клуба Евгений Валиев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Как оценю старт сезона? Наверное, немного не то, что мы ожидали. Все матчи проиграли в концовке, конечно, хотелось их выиграть, но концовка пока что-то нам не дается, и когда входим в неё в равной борьбе, то удача пока не на нашей стороне, ну или опыт ещё не на нашей стороне, чтобы выигрывать их. Могло быть и лучше, но имеем то, что имеем».

Чем можно объяснить эту проблему? Всё упирается в саму философию клуба: упор на молодых, отечественных игроков. Клатч — время для ярких индивидуальных игроков, которые могут исполнить решающий бросок. В большинстве клубов лиги эту роль исполняют иностранные игроки, обладающие отличным дриблингом и возможностью попадать закрытые броски. У МБА таких технарей просто нет.

Но нужно ли отказываться от собственной идентичности ради возможности улучшить результаты? Конечно, нет. Особая специфика организации позволила МБА занять чёткое место в лиге и получать то финансирование, которое команда получает. Это отличное место, где раскрываются российские игроки, которые не получили бы подобных шансов в других клубах с большим количеством легионеров. Уничтожение собственной идентичности может уничтожить и саму франшизу. Мог бы в краткосрочной перспективе помочь футбольному «Атлетику» какой-нибудь легионер? 100%. Но тогда этот клуб перестал бы занимать уникальное место в плане открытия и развития баскских игроков, которые потом уезжают в самые видные клубы мира, принося организации хорошие деньги. Сам же клуб почти каждый год борется за попадание в еврокубки и имеет свой особый бренд, о котором наслышан каждый рядовой футбольный болельщик.

«Пари Нижний Новгород»

Зоран Лукич Фото: Александр Павлов, БК «Зенит»

Сезон-2022/2023, 26 ноября: 5-е место, 50% побед.

Сезон-2023/2024, 30 ноября: 13-е место, 25% побед.

Провалы «Пари НН», на первый взгляд, вызваны повальным невезением с травмами. Самые видные игроки команды пропускали не самые маленькие отрезки сезона: Драган Апич, Иван Стребков, Дмитрий Хвостов и Андрей Воронцевич. Особенно ярко это ощущалось в недавнем матче с «Зенитом», где в ротации нижегородцев было лишь девять человек, двое из которых никогда не играли на уровне Единой лиги. Тем не менее команде Зорана Лукича удалось навязать борьбу — 65:68.

Достойнейшее поражение было и во встрече с ЦСКА, состоявшейся 26 ноября. Однако послевкусие для «Пари» оказалось совершенно несладким, учитывая, что команда вела в счёте в первых двух четвертях. Но принять участие в этом матче смогли только семь игроков, что не в первый раз отметил Лукич.

«ЦСКА дождался своего момента и в концовке воспользовался той непростой ситуацией, в которой находится сейчас наша команда. Первый раз в жизни я провожу матч с семью игроками на площадке. Вместе с тем хочу поздравить своих ребят. И в предыдущей встрече с «Зенитом», и сегодня с ЦСКА они показали, что являются лучшей частью нашего баскетбольного клуба.

Молодцы! Снимаю перед ними шляпу. Благодарен за самоотдачу и опытным, и молодым игрокам. Да, есть моменты в игре, когда мы выпадаем. Уже в который раз оказываемся рядом с победой, но я уже думаю: «Не дай бог выиграть всемером». Потом придётся доказывать, что и вчетвером можно выигрывать», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Пари НН» находится в критической ситуации, и возможности перевернуть ход сезона практически нет. Тем не менее организации не нужно предпринимать радикальных мер. Заслуженный тренер продолжает показывать свой талант, борясь вместе с командой со всеми ужасными обстоятельствами, при этом умудряясь играть на равных с грандами лиги. Всё, что нужно — стараться формировать всё более классный состав каждый год, чтобы тренерские способности Зорана не пропадали зря. Но к скорой помощи в сложнейшие моменты тоже приходится прибегать, для чего на днях и был подписан Антон Понкрашов.

«Зенит»

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Сезон-2022/2023, 26 ноября: 3-е место, 81% побед.

Сезон-2023/2024, 30 ноября: 3-е место, 69% побед.

Понимаю, почему могут быть несогласные с включением петербургской команды в этот список. Судя по месту в таблице, всё вернулось на круги своя. Но процент побед стал меньше, и во многом это произошло из-за больших проблем на старте сезона, которые продолжались практически вплоть до нынешней победной серии команды.

Проблема заключается в том, что «Зенит» не только смог сохранить весь свой костяк и своего прославленного наставника Хавьера Паскуаля, но и в том числе сумел проделать качественную работу в межсезонье. Подписания Кайла Курича и Бояна Дублевича казались очень сильным ходом, и многие считали петербургский клуб главным фаворитом сезона.

Это предположение подтвердилось в предсезонке, где сине-бело-голубым удалось взять и Кубок Кондрашина и Белова, и Суперкубок. Но уже матчи в рамках Единой лиги вскрыли системные проблемы в атаке. В особенности это ощущалось в матчах, где отсутствовал разыгрывающий Томас Эртель, по которому сильно скучает даже сборная Франция.

Сам генеральный директор клуба Александр Церковный называет старт сезона неоднозначным.

«Как оцениваю старт сезона? Неоднозначно. Мы отлично подготовились к нему, достаточно уверенно победили и на домашнем Кубке Кондрашина и Белова, и в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Затем началась череда травм, это внесло негативные коррективы в игру команды. Когда два-три игрока стартовой пятерки не могут помочь, необходимо фактически заново выстраивать игру команды, искать новые взаимодействия и менять то, что нарабатывалось до старта регулярного сезона. «Зенит» до матча с «Уралмашем» и сейчас — это, по сути, две разные команды», — рассказал Церковный в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Паскуаль известен тем, что выводит команды на пик далеко не в самом начале сезона. Клуб большими шагами поднимается вверх по таблице, но «Зенит» может в любой момент поджидать кризис, вызванный или травмами, или спадом формы. Петербуржцы не выглядят машиной, которую невозможно остановить.