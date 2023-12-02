«Реал» всё ещё 1-й, удивительная «Баскония» и обновлённый «Панатинаикос». Итоги ноября

Завершился второй месяц розыгрыша Евролиги сезона-2023/2024. Уже прошёл 11-й тур, и близится окончание первого круга соревнований. Дистанция достаточная, чтобы сделать основательные выводы по нынешнему уровню команд, чем мы здесь и займёмся. Предлагаю в этот раз коротко пройтись по каждому клубу, оценить их результаты за прошедший месяц и поговорить о перспективах.

«Альба»

Результаты ноября: 0 побед, 6 поражений

Позиция в таблице: 18-я

Немецкая команда смотрится лишней в главном европейском турнире. В Евролиге есть и другие аутсайдеры, но именно берлинский коллектив выглядит как тот, кто по уровню совершенно не соответствует уровню соревнований. Победа в конце октября в матче с кризисной «Олимпией» Этторе Мессины так и остаётся единственной для подопечных Исраэля Гонсалеса. Клуб слегка «штормит» и в национальном чемпионате, где «Альба» занимает лишь шестое место, уступив уже в трёх матчах из девяти.

АСВЕЛ

Результаты ноября: 2 победы, 3 поражения

Позиция в таблице: 17-я

Джанмарко Поццекко однозначно помог команде выбраться из кризиса на старте сезона и помог им одержать две достойные победы. Тем не менее французский клуб всё ещё находится внизу таблицы. Хоть команда и вряд ли будет бороться за плей-офф в этом сезоне, самое главное — это прогресс. Позиции во французском чемпионате АСВЕЛа значительно улучшились, коллектив из Лиона находится на третьем месте.

«Црвена Звезда»

Джоэл Боломбой Фото: Joan Valls/Getty Images

Результаты ноября: 2 победы, 3 поражения

Позиция в таблице: 16-я

Ещё один коллектив, прошедший смену наставника по ходу сезона, всё ещё показывает нестабильные результаты. Дела при Яннисе Сферопулосе точно пошли в гору, но турнирное положение оставляет желать лучшего. 24 ноября сербский клуб разгромно уступил своему соседу по таблице «Олимпии», а уже вчера, 1 декабря, одержал уверенную победу в матче с «Анадолу Эфес». Если подопечные Сферопулоса смогут стабильно показывать свою игру, то они будут достойными претендентами на плей-офф. Если, конечно, перестанет так не везти с травмами.

«Олимпия» Милан

Результаты ноября: 3 победы, 3 поражения

Позиция в таблице: 15-я

Второй сезон подряд клуб Этторе Мессины проваливается на европейской арене. Состав, который собран для того, чтобы выходить в «Финал четырёх», рискует снова не попасть в плей-офф. Мессина и руководство команды видят проблему в отсутствии качественного разыгрывающего в составе. Такая же проблема была и в прошлом сезоне, но тогда по ходу сезона был взят Шабазз Напьер, который тут же стал лидером команды. Итальянский клуб хотел сохранить игрока, но по финансовым причинам не смог себе этого позволить. Кевин Пангос совершенно не устраивает Этторе, а возможностей подписать кого-то зимой не так много.

«Анадолу Эфес»

Уилл Клайберн Фото: Tolga Adanali/Getty Images

Результаты ноября: 3 победы, 2 поражения

Позиция в таблице: 14-я

Я думаю, все понимали, что после ухода Эргина Атамана один из главных клубов Европы последних лет войдёт в стадию перестройки. Тем не менее в начале сезона результаты команды были настолько неубедительными, что казалось, что это не перестройка, а шоковая терапия. Не повезло и с травмами: Анте Жижич, Тибор Пляйсс, Элайджа Брайант, Дерек Уиллис и прочие. «Эфес» с достоинством пытается бороться с обстоятельствами, но оборона требует большой работы со стороны Эрдема Джана. По защитному рейтингу турецкий клуб занимает предпоследнее место во всей Евролиге.

«Валенсия»

Результаты ноября: 1 победа, 4 поражения

Позиция в таблице: 13-я

После крайне успешного октября «Валенсия» совсем посыпалась. Если поражения в матчах с «Реалом» (73:76) и «Барселоной» (70:74) были совсем не стыдными, то довольно безвольные матчи с «Панатинаикосом» (73:90) и «Басконией» (84:98) заставляют переживать болельщиков и экспертов. Можно было предполагать, что с результатами клуба случится регрессия к среднему, в любом случае испанцы смотрелись как отличный претендент на плей-офф. Теперь же «Валенсия» уже за пределами плей-ин. Успехи клуба объяснялись потрясающей системной работой в обороне, испанцы до сих пор находятся на третьем месте по защитному рейтингу. Но ограниченность атакующего потенциала (предпоследнее место по защитному рейтингу) слишком сильно калечит команду.

«Бавария»

Исаак Бонга Фото: Nikola Krstic/Getty Images

Результаты ноября: 3 победы, 3 поражения

Позиция в таблице: 12-я

Мюнхенский клуб — одна из тех организаций, которая незаслуженно мало обсуждается в нынешнем сезоне. Страдающий от травм коллектив (Андреас Обст, Элиас Харрис и Владимир Лучич) провёл неплохой месяц и полноценно участвует в борьбе за плей-офф. Помогло в этом возвращение Исаака Бонга после повреждения. Тем не менее чувствуется, что у баварского коллектива есть проблемы в том, чтобы выигрывать плотные концовки, драматическая победа в матче с АСВЕЛом в овертайме (101:100) может стать переломным моментом в этом отношении. На днях также случилась уверенная победа с сильнейшим соперником — «Виртусом» Болонья (90:76).

«Жальгирис»

Результаты ноября: 2 победы, 4 поражения

Позиция в таблице: 11-я

В чём не откажешь литовскому коллективу, так это в ментальных качествах и в желании бороться. В нынешнем сезоне почти не было матчей, где «Жальгирис» просто сдавался сопернику, напротив, в большинстве матчей мы увидели классные концовки. Но во время клатча клубу из города Каунас не хватает класса. Конечно, это последствия драматического ухода Игнаса Браздейкиса, которого даже близко и не удалось заменить. Сказывается на команде также уход Наза Митру-Лонга, в задней линии у литовцев видно сильную просадку по уровню. Несмотря на это, прибалтийский коллектив остаётся на уровне плей-ин, а возможные зимние приобретения могут повысить шансы команды на выход в плей-офф.

«Партизан»

Результаты ноября: 3 победы, 3 поражения

Позиция в таблице: 10-я

Матчи «Партизана» практически всегда являются обязательными к просмотру, потому что они постоянно оказываются невероятно драматичными, а фанатскую атмосферу даже и не стоит упоминать. Очередной сумасшедший матч, закончившийся победой сербов в овертайме, прошёл на днях, с «Панатинаикосом». Недаром на матчи «Партизана» ходят в среднем наибольшее количество зрителей среди всех клубов Евролиги.

Команда наверняка куда увереннее шла бы по сезону, если бы не травма Кевина Пантера, одного из лучших игроков на своей позиции в Европе. Он отсутствует ещё с 5-го тура. Фактором нестабильности также стала медленная адаптация прилетевших из НБА Фрэнка Камински и Пи Джей Дозьера.

«Маккаби» Тель-Авив

Лоренцо Браун Фото: maccabi.co.il

Результаты ноября: 3 победы, 3 поражения

Позиция в таблице: 9-я

Стоит только поаплодировать тому, как «Маккаби» отважно справляется с обстоятельствами. Из-за ситуации в Израиле клуб смог лишь единожды в этом сезоне сыграть при своих болельщиках. Нельзя забывать и про то, что бóльшую часть матчей пропустил один из лидеров команды Уэйд Болдуин. В таком сложном положении израильскому клубу остаётся лишь продолжать бороться и цепляться в каждом матче, надеясь когда-нибудь по ходу сезона получить возможность вернуться к себе домой.

«Фенербахче»

Результаты ноября: 2 победы, 4 поражения

Позиция в таблице: 8-я

Для турецкого клуба ноябрь получился намного более проблемным, чем октябрь. Виной тому стало довольно сложное расписание. Тем не менее месяц для «Фенербахче» закончился на крайне позитивной ноте. Команда стала первой, кто нанёс поражение «Реалу» в этом сезоне. Этот успех в очередной раз продемонстрировал большой потенциал состава, который может решать задачи любого рода в Европе. Поэтому списывать со счетов «Фенер» было бы большой ошибкой.

«Баскония»

Результаты ноября: 5 побед, 1 поражение

Позиция в таблице: 7-я

«Баскония» стала одним из самых успешных клубов ноября. Главной причиной тому послужило возвращение Душко Ивановича, тренировавшего команду с 2019 по 2021 год. Команда справилась с уходом Дариуса Томпсона и Рокаса Гедрайтиса и показывает отличный баскетбол. Главная звезда — Чима Монеке, который играет на уровне претендента на MVP. Ещё в прошлом году испанский клуб чуть не вышел в плей-офф, а в нынешнем сезоне эта задача наконец может оказаться выполнена.

«Олимпиакос»

Результаты ноября: 3 победы, 3 поражения

Позиция в таблице: 6-я

Было бы наивным полагать, что уход таких важных игроков, как Александар Везенков и Костас Слукас, никак не отразился бы на перформансе финалиста минувшего розыгрыша Евролиги. Таким образом, в клубе не скрывали, что готовят важное подписание по ходу сезона. И оно произошло. Из «Сакраменто», где сейчас выступает Везенков, был взят Филип Петрушев, который совсем не закрепился в НБА. Сам игрок не скрывает, что всё ещё мечтает о главной лиге мира, но для этого ему нужно в ближайшие годы совершить несколько шагов вперёд. Лучше это сделать в клубе, где он будет постоянно играть и выступать на высоком уровне.

«Панатинаикос»

Скандал вокруг греческого клуба: Владелец «Панатинаикоса» обрушился с критикой на Евролигу

Результаты ноября: 4 победы, 2 поражения

Позиция в таблице: 5-я

Радикальная перезагрузка всего клуба, прошедшая летом, вызывала сомнение у многих. Но сейчас уже можно смело сказать, что греки приняли верное решение. Первое место в национальном чемпионате, где в последние годы доминировал их заклятый враг «Олимпиакос», а также пятое место в Евролиге. Можно точно сказать, что клуб выступает выше ожиданий. При этом нельзя сказать, что весь обновлённый состав сыгрался, что адаптировались все игроки. А что будет с командой, когда это произойдёт? Эргин Атаман, похоже, строит новую династию.

«Виртус» Болонья

Торнике Шенгелия Фото: virtus.it

Результаты ноября: 3 победы, 3 поражения

Позиция в таблице: 4-я

После сумасшедшего октября главная команда-сюрприз сезона стала испытывать некоторые проблемы. Если поражения с «Реалом» (74:100) и «Панатинаикосом» (76:90) лишь прекратили разговоры о том, надо ли считать итальянский клуб претендентом на титул, то вот неудача с «Баварией» (76:90) уже заставляет задумываться, выйдет ли команда вообще в плей-офф. А именно проход в четвертьфинал был бы уже большим успехом для организации, которая считалась одним из главных аутсайдеров перед стартом Евролиги.

«Монако»

Кемба Уокер Фото: asmonaco.basketball

Результаты ноября: 4 победы, 2 поражения

Позиция в таблице: 3-я

Можно ли обвинить монегасков в том, что у команды не наблюдается прогресса по сравнению с предыдущим сезоном? С одной стороны, да, амбициозный клуб построил состав, который намерен выигрывать прямо сейчас, выдаёт большие контракты и приглашает к себе бывших звёзд НБА, таких как Кемба Уокер. В итоге Уокер проваливается и пока не стал тем фактором, который помог бы «Монако» стать ещё лучше. С другой стороны, команда всё так же выступает на высочайшем уровне, Майк Джеймс всё так же великолепен, этого вполне достаточно, чтобы иметь реальные шансы на титул.

«Барселона»

Роджер Гримау Фото: fcbarcelona.com

Результаты ноября: 5 побед, 1 поражение

Позиция в таблице: 2-я

Казалось, что новоиспечённому наставнику команды Роджеру Гримау будет очень непросто. Первая работа в качестве главного тренера в месте, где от тебя требуют побед всегда, работа в клубе, который летом гремел во всех СМИ из-за драм с Николой Миротичем и Шарунасом Ясикявичусом. В итоге испанскому специалисту удалось превзойти любые ожидания. Отличная адаптация Джабари Паркера, возвращение к хорошей форме Яна Веселы, а Николас Лапровиттола доказывает всему континенту, почему он, может быть, не самый яркий разыгрывающий в лиге, но точно один из умнейших.

«Реал» Мадрид

Марио Хезонья и Габриэль Дек Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Результаты ноября: 5 побед, 1 поражение

Позиция в таблице: 1-я

Наконец это произошло. Действующий чемпион потерпел поражение, причём какое! Драматическое, эмоциональное. Стоит ли теперь думать, что доминация «Реала» подойдёт к концу? Точно нет. Стоит ли сильно переживать о чём-то? Пожалуй, только о том, что Гершон Ябуселе выбыл на несколько месяцев с травмой. Клубу остаётся надеяться, что баскетболист успеет восстановиться к важнейшим матчам сезона. Декабрь по расписанию будет не из лёгких для испанской команды, но, даже если кто-то из преследователей обойдёт «сливочных» в таблице, это не будет значить ровным счётом ничего.