«Реал» — лидер? Известный баскетбольный портал представил рейтинг силы команд Евролиги

Уже 12 апреля завершится регулярный чемпионат Евролиги, то есть осталось не так много туров и времени для команд-участниц турнира, чтобы проявить себя и попасть в заветный плей-офф. Каждый из клубов должен именно сейчас включаться на максимум, если желает бороться за самые высокие места. Известный баскетбольный портал Basket News подготовил рейтинг силы всех команд Евролиги. Давайте же детальнее окунёмся в него.

18-е место. «Альба»

Немецкий клуб из Берлина занимает последнее место в Евролиге после 26 проведённых матчей. «Альба» выиграла лишь пять игр. Команда победила лишь одного серьёзного соперника из топ-8 — «Барселону». При этом на протяжении всего сезона Евролиги, показывая не самую лучшую игру.

17-е место. АСВЕЛ

Французская команда дважды сменила главного тренера по ходу регулярного чемпионата Евролиги. Но, в общем, для команды ничего не изменилось — она как шла одной из последних в турнире, так и идёт. На данный момент АСВЕЛ занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, опережая «Альбу» лишь по дополнительным показателям.

16-е место. «Црвена Звезда»

Клуб из Белграда в нынешнем сезоне Евролиги переживает очень трудный период. Команда рассталась с главным тренером Душко Ивановичем, но, даже несмотря на это, результаты не сказать, что улучшились. «Црвена Звезда» полагается на креатив 38-летнего Милоша Теодосича, однако такая зависимость от игрока в таком возрасте заставляет задуматься о правильности действий клуба. Сербская команда одержала лишь две победы в семи последних играх.

15-е место. «Бавария»

Мюнхенская команда первую половину сезона Евролиги провела ужасно, но во второй показывает себя неплохо. «Бавария» добилась непростых побед над «Альбой», «Басконией» и «Партизаном» в недавних встречах турнира и продолжает лишь улучшать форму, если смотреть на чемпионат Германии по баскетболу. Клуб находится в двух победах от 10-го места в Евролиге и продолжает разгоняться.

14-е место. «Анадолу Эфес»

«Анадолу Эфес» Фото: anadoluefessk.org

Двукратный чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» после ухода Эргина Атамана с поста главного тренера клуба упал аж на 14-е место в турнирной таблице. Клуб испытывает проблемы на всех уровнях, начиная от формы игроков и заканчивая тренерскими решениями. Немудрено, что Эрдема Джана, сменившего Атамана, недавно уволили из-за неудовлетворительных результатов.

13-е место. «Олимпия Милан»

Подопечные Этторе Мессины на данный момент занимают 12-е место в Евролиге. Итальянский клуб на протяжении последней части регулярного чемпионата испытывал проблемы из-за травм ключевых игроков. Именно поэтому команда не могла стабильно показывать результат, так как Никола Миротич и Шейвон Шилдс — довольно опытные и мастеровитые игроки. Теперь же оба вернулись на паркет в последнем матче и могут помочь «Милану» подняться выше в турнирной таблице.

12-е место. «Валенсия»

Путь испанского клуба в нынешнем сезоне Евролиги больше похож на американские горки. Команда может обыграть практически любого, но может и уступить кому-либо из аутсайдеров. Сейчас «Валенсия» балансирует с 50-процентным соотношением побед и поражений — по 13. Однако травма одного из лидеров коллектива Брэндона Дэвиса, который вылетел до конца сезона, ставит под сомнение весь оставшийся отрезок клуба в Евролиге.

11-е место. «Партизан»

Один из величайших тренеров в истории Евролиги Желько Обрадович после поражения от мюнхенской «Баварии» в Евролиге открыто признал, что «Партизан» переживает кризис после пяти поражений кряду во всех турнирах. После этого, правда, клуб победил «Игокею» во внутреннем первенстве, но общую картину это особо не меняет. Сербский гранд в нынешнем сезоне чаще проигрывает, нежели побеждает — 12 побед при 14 поражениях.

10-е место. «Жальгирис»

Приход в литовский клуб тренера Андреа Тринкьери привнёс в команду свежий глоток воздуха. «Жальгирис» начал играть совершенно иначе, чем раньше, и это уже даёт свои плоды — команда поднялась на 13-е место и находится в паре побед от 10-й строчки Евролиги. Литовцы сейчас на подъёме, так как победили в четырёх из пяти последних матчей регулярного чемпионата.

9-е место. «Маккаби» Тель-Авив

Израильский клуб в нынешнем сезоне Евролиги испытал самый сложный период из всех команд в турнире. «Маккаби» пришлось выступать в Белграде в связи с ситуацией в стране, но при этом клуб показывал неплохой уровень баскетбола и на данный момент занимает 10-е место в Евролиге. Команда не является самой стабильной, так как может обыграть греческий «Панатинаикос» — одного из лидеров турнира, а затем уступить турецкому «Фенербахче» с разницей в 35 очков.

8-е место. «Баскония»

«Баскония» Фото: baskonia.com

Появление Душко Ивановича в клубе выходит феноменальным. Тренер привнёс новую энергию в команду, и она победила в семи матчах из восьми сыгранных. Затем «Басконию» настигла череда неудач, но затем дела у испанского клуба выровнялись. На данный момент баски идут восьмыми в турнирной таблице Евролиги с очень неплохой игрой, в которой лидеры великолепно проявляют себя.

7-е место. «Виртус Болонья»

Итальянский клуб в определённый момент регулярного чемпионата Евролиги шёл на втором месте. Сейчас же «Виртус» опустился на пятую строчку в турнирной таблице из-за пяти поражений в семи последних играх. Но клуб по-прежнему великолепно выступает на домашнем паркете, лишь недавно прервав свою серию из 11 победных матчей.

6-е место. «Олимпиакос»

Финалист прошлого розыгрыша плей-офф «Олимпиакос» в нынешнем сезоне не выглядит так же грозно, как раньше. Клуб преследуют травмы ключевых баскетболистов — недавно выбыл основной центровой Никола Милутинов. Но команда из Пирея отлично поработала над привлечением новых игроков, которые должны помочь греческому клубу выйти в плей-офф. На данный момент «Олимпиакос» занимает шестое место в Евролиге.

5-е место. «Фенербахче»

Ещё одна команда, которая по ходу сезона сменила главного тренера. Появление бывшего тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса в турецком клубе придало всем игрокам «Фенербахче» новых сил. В первых 11 матчах под руководством Шарунаса стамбульский клуб одержал девять побед. Последние две игры в Евролиге были проиграны, но и противостояли «Фенербахче» очень сильные соперники — «Монако» и «Панатинаикос». Теперь же клубу необходимо сохранить запал и постараться прибавить в недостающих аспектах игры.

4-е место. «Монако»

«Монако» Фото: asmonaco.basketball

Монегаски просто великолепно провели последние матчи в Евролиге — пять побед в пяти матчах. Последний раз «Монако» проигрывал больше месяца назад — 11 января. При этом подопечные Саши Обрадовича просто снесли со своего пути мадридский «Реал» со счётом 98:74. К слову, «королевский» клуб — безоговорочный лидер Евролиги. В общем, «Монако» в великолепной форме и на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.

3-е место. «Панатинаикос»

Приход Эргина Атамана на пост главного тренера полностью поменял «Панатинаикос». Помимо нового специалиста, клуб усилился качественными игроками, которых Атаман после не самого удачного старта в Евролиге полностью встроил в игру команды. Сейчас же греческий клуб представляет собой грозную силу — как в нападении, так и в обороне, и с ней обязательно нужно считаться. На данный момент афинский клуб занимает третье место в Евролиге.

2-е место. «Барселона»

Каталонский клуб пережил сложный декабрьский отрезок, но затем команда переломила ход ситуации и вновь вернулась на второе место Евролиги. «Барселона» проиграли лишь два матча из девяти последних. При этом команда показывает отличную игру. К слову, сине-гранатовые подписали одного из лучших испанских игроков в истории НБА Рики Рубио, который точно привнесёт в команду что-то новое.

1-е место. «Реал Мадрид»

Безоговорочный лидер сезона-2023/2024 Евролиги и этого топа мадридский «Реал». Клуб из столицы Испании проиграл всего лишь четыре матча за 26 туров. При этом за исключением поражения от «Милана» уступал лишь грандам — «Фенербахче», «Монако» и «Барселоне». Если «Реалу» удастся избежать травм ключевых игроков, то «сливочные» точно будут фаворитами в борьбе за выход в «Финал четырёх» и победу в Евролиге.