За ним следил сам Коби. Как Куминга превратился в лидера «Уорриорз» и стал неприкасаемым

Казалось, ещё совсем недавно имя этого баскетболиста было знакомо совсем немногим, а сегодня его знают практически все. Жонатан Куминга третий по результативности в «Голден Стэйт» (в среднем за матч и по общему количеству очков — после Стефена Карри и Клэя Томпсона), третий по FG% (вслед за Кевоном Луни и Трэйсом Джексон-Дэвисом), четвёртый по подборам (уступая только Дарио Шаричу, Луни и Брэндину Подзиемски), четвёртый в лиге по очкам, набранным из трёхсекундной зоны в последних 14 матчах до игр с «Клипперс» и «Ютой» (после Янниса Адетокунбо, Джейлена Брансона и Николы Йокича).

В прессе не раз говорилось, что игрок будто бы требовал повысить игровое время, разочаровался в главном тренере команды Стиве Керре и может быть обменян. Куминга к этому подходил философски, внимание на происки журналистов особо не обращал, а просто делал своё дело: «Иногда меня отправляют на скамейку, а я не понимаю, что сделал не так. Ведь я помогаю добиваться результата. Знаю, что так и есть. Но я не должен думать об определённых вещах. Я знаю, что мы в порядке. Наша команда может победить любого. Мы хороши и становимся только лучше. Нужно пройти через трудности», — говорил он.

И нельзя не признать — парень преуспел. Лёгкий форвард старается по максимуму использовать игровое время и с каждым матчем о себе заявляет всё громче и громче. Жонатану всего 21 год, а он уже превращается в машину. Двузначный показатель в графе набранных очков у Куминги присутствует вот уже в 33 играх кряду. В последний раз менее 10 он набирал в декабре прошлого года.

В придачу к результативности молодой игрок демонстрирует лидерские качества, словно заявляя: «В будущем главным «воином» буду я!» Когда в недавнем матче регулярного чемпионата центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Мэйсон Пламли допустил жёсткий фол на забравшем подбор игроке «Уорриорз» Подзиемски, именно Жонатан бросился на помощь товарищу, пихнув Пламли в спину. Примечательно, что Куминга в тот момент не просто желал выручить партнёра, но и держал в уме истраченный подчистую кредит доверия к Дрэймонду Грину. Кто знает, на что бы нарвался скандальный тяжёлый форвард, только-только вернувшийся после дисквалификации, если бы натворил что-то вновь.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Совершенно точно я сделал это ради своего товарища по команде. Нельзя оставлять без внимания такие вещи. Кроме того, я бы не хотел, чтобы вмешался Дрэймонд, потому что, если бы это произошло, кто знает, что бы случилось. Я должен прикрывать своего товарища по команде. Мы все здесь играем друг за друга», — говорил после матча Куминга.

Баскетболисты такого уровня не могут считаться лишь дополнительной опцией для усиления игры команды. Такие игроки и есть тот винтик, выкинув который, об усилении можно будет только мечтать. Понимая это, фронт-офис «Голден Стэйт» для себя твёрдо решил, что Жонатан должен оставаться в Сан-Франциско. По крайней мере, если верить словам авторитетного инсайдера Рамоны Шелберн: «Фактически «Уорриорз» говорят: «Мы никогда его не обменяем». Он неприкасаемый».

Чего уж и говорить, если должное Куминге отдавал сам Коби Брайант, известный своим требовательным подходом. Незадолго до смерти Коби их пути с Жонатаном пересеклись, и вот что игрок «воинов» услышал от легенды «Лейкерс»: «Он узнал, кто я такой, и сказал мне: «Я немного следил за тобой. Продолжай работать, дружище». Тем летом мы собирали потренироваться, но потом случилось то, что случилось».

Как знать, кем бы сегодня был Куминга, если бы руку к его росту приложил и Брайант. Но внимание от Мамбы само по себе уже дорогого стоит.

Прогресс молодого баскетболиста очевиден, и объяснений ему может быть множество. Работа Керра и тренерского штаба, сознательность самого Куминги, трансформация его физической формы. Многие эксперты предлагают свои версии, объясняющие скачок игрока. Поделился своей и сам Жонатан. Когда его напрямую попросили высказаться о стремительном развитии, он был лаконичен, но предельно ясен: «Я просто хочу побеждать. Я всегда был победителем. Хочу доказать людям, что я победитель».