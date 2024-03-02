Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации продолжает радовать отличными моментами и яркими выступлениями. Однако не все команды поджидают хорошие новости. Один из лидеров Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» в последнее время нестабильно выступает, при этом во время сегодняшнего матча с «Вашингтон Уизардс» травму получил один из ключевых игроков клуба. Станет ли ситуация ещё хуже и не выпадут ли «парусники» из топ-6 Запада без одной из звёзд? Попытаемся выяснить на «Чемпионате».

В данный момент «Клипперс» занимают четвёртое место в Западной конференции. Можно подумать, что дела у команды совсем неплохи, но, к сожалению, это не так. «Парусники» чередуют победы и поражения в последнее время. При этом недавно проиграли два домашних матча кряду. В игре с вечным соперником по одному городу «Лос-Анджелес Лейкерс» подопечные Тайрона Лю вели с перевесом в 19 очков перед заключительной четвертью, но в итоге умудрились проиграть со счётом 112:116.

Понятное дело, что это лишь регулярный чемпионат НБА, где можно и даже нужно делать ошибки, чтобы их больше не возникало в плей-офф. Однако ситуация всё больше выходит из-под контроля «Клипперс». Да, у «парусников» был сложный календарь — встречи с «Миннесотой», «Голден Стэйт», «Оклахомой», «Сакраменто» и «Лейкерс». Но при этом все действующие лица коллектива были в сборе и сумели добыть лишь победу над «воинами» из всех вышеперечисленных серьёзных оппонентов.

Теперь же в последнем победном матче для «Клипперс» с «Вашингтон Уизардс» (140:115) из стана «парусников» пришли плохие новости. Один из лидеров коллектива Расселл Уэстбрук получил повреждение по ходу игры. Позже стало известно, что Расти сломал левую руку и выбыл на неопределённый срок.

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После прихода Джеймса Хардена в клуб из Лос-Анджелеса дела у калифорнийцев шли ужасно — шесть поражений кряду. Однако Уэстбрук лично предложил тренерскому штабу команды выходить со скамейки запасных, чтобы Кавай Леонард, Пол Джордж и Харден лучше сыгрались между собой, а сам Расселл будет руководить вторым юнитом коллектива. С каждым новым матчем «Клипперс» действовали всё лучше и лучше. «Парусники» вошли в число лидеров Западной конференции и в определённый момент даже возглавляли таблицу Запада.

Потеря Уэстбрука должна сильно повлиять на «Клипперс». Расселлу хоть и 35 лет, но он в нынешнем сезоне отлично дополнял коллектив и вообще не потерял в скорости по сравнению со своими прошлыми сезонами. Разыгрывающий в среднем забрасывал 11,1 очка, делал 5,2 подбора и отдавал 4,5 передачи за 22,8 минуты на паркете. Баскетболист пошёл наперекор своим принципам, начав выходить со скамейки, так как раньше всегда был одним из лучших игроков в любой из своих команд. И это дало свои плоды.

Влияние Черепашки на игру «Клипперс» нельзя не отметить. Уэстбрук со скамейки действует выше всяких похвал, отлично используя свою взрывную скорость и прекрасно заигрывая партнёров. А что самое главное — давая отдых кому-то из ключевой тройки игроков. Потеря настолько важного, а что самое главное – нужного баскетболиста, может вылиться во что-то непредвиденное для Тайрона Лю и его подопечных.

В дальнейшем суперкоманду из Лос-Анджелеса ждёт один из самых сложных календарей в НБА. «Клипперс» предстоит дважды встретиться с «Миннесотой» — лидером Западной конференции, дважды с «Милуоки Бакс» — топ-3 Восточной конференции, ещё в конце марта их ждёт два матча с «Филадельфией Сиксерс», которая должна окончательно привыкнуть к игре без Эмбиида и наладить своё взаимодействие на паркете. Поэтому потеря Уэстбрука в настолько важный момент сезона может выкинуть «Клипперс» из топ-6 Запада.

Такой вариант точно нельзя исключать, потому что на Западе слишком много команд претендуют на выход в плей-офф в нынешнем сезоне. Разогнавшиеся не на шутку «Голден Стэйт» и «Даллас» находятся на восьмом и девятом месте соответственно. Никогда нельзя недооценивать «Лейкерс», которые пока довольствуются 10-м местом. В общем, гонка за выход в плей-офф НБА в самом разгаре. Нас ожидают интереснейший март и апрель, в котором мы увидим характер «Лос-Анджелес Клипперс» во всей красе и как клуб преодолевает сложные ситуации.