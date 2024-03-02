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Травма Расселла Уэстбрука: как Клипперс справятся без звёздного разыгрывающего НБА, оценка и аналитика

Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба
Никита Бирюков
Как повлияет травма Уэстбрука на «Клипперс» в НБА
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«Клипперс» без Уэстбрука выйдут в плей-офф?

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации продолжает радовать отличными моментами и яркими выступлениями. Однако не все команды поджидают хорошие новости. Один из лидеров Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» в последнее время нестабильно выступает, при этом во время сегодняшнего матча с «Вашингтон Уизардс» травму получил один из ключевых игроков клуба. Станет ли ситуация ещё хуже и не выпадут ли «парусники» из топ-6 Запада без одной из звёзд? Попытаемся выяснить на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 115
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Леонард - 27, Джордж - 22, Мэнн - 12, Коффи - 10, Тайс - 9, Пауэлл - 9, Бостон - 7, Уэстбрук - 6, Пламли - 4, Хиланд - 2, Браун - 2, Диабате - 2, Примо, Такер
Вашингтон Уизардс: Кузма - 32, Пул - 16, Авдия - 14, Багли III - 10, Кисперт - 9, Батлер - 8, Шамет - 8, Оморуи - 8, Бернард - 4, Дэвис - 2, Джонс - 2, Холмс - 2, Гилл, Шампани

В данный момент «Клипперс» занимают четвёртое место в Западной конференции. Можно подумать, что дела у команды совсем неплохи, но, к сожалению, это не так. «Парусники» чередуют победы и поражения в последнее время. При этом недавно проиграли два домашних матча кряду. В игре с вечным соперником по одному городу «Лос-Анджелес Лейкерс» подопечные Тайрона Лю вели с перевесом в 19 очков перед заключительной четвертью, но в итоге умудрились проиграть со счётом 112:116.

Кавай остаётся надолго:
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?

Понятное дело, что это лишь регулярный чемпионат НБА, где можно и даже нужно делать ошибки, чтобы их больше не возникало в плей-офф. Однако ситуация всё больше выходит из-под контроля «Клипперс». Да, у «парусников» был сложный календарь — встречи с «Миннесотой», «Голден Стэйт», «Оклахомой», «Сакраменто» и «Лейкерс». Но при этом все действующие лица коллектива были в сборе и сумели добыть лишь победу над «воинами» из всех вышеперечисленных серьёзных оппонентов.

Теперь же в последнем победном матче для «Клипперс» с «Вашингтон Уизардс» (140:115) из стана «парусников» пришли плохие новости. Один из лидеров коллектива Расселл Уэстбрук получил повреждение по ходу игры. Позже стало известно, что Расти сломал левую руку и выбыл на неопределённый срок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После прихода Джеймса Хардена в клуб из Лос-Анджелеса дела у калифорнийцев шли ужасно — шесть поражений кряду. Однако Уэстбрук лично предложил тренерскому штабу команды выходить со скамейки запасных, чтобы Кавай Леонард, Пол Джордж и Харден лучше сыгрались между собой, а сам Расселл будет руководить вторым юнитом коллектива. С каждым новым матчем «Клипперс» действовали всё лучше и лучше. «Парусники» вошли в число лидеров Западной конференции и в определённый момент даже возглавляли таблицу Запада.

Потеря Уэстбрука должна сильно повлиять на «Клипперс». Расселлу хоть и 35 лет, но он в нынешнем сезоне отлично дополнял коллектив и вообще не потерял в скорости по сравнению со своими прошлыми сезонами. Разыгрывающий в среднем забрасывал 11,1 очка, делал 5,2 подбора и отдавал 4,5 передачи за 22,8 минуты на паркете. Баскетболист пошёл наперекор своим принципам, начав выходить со скамейки, так как раньше всегда был одним из лучших игроков в любой из своих команд. И это дало свои плоды.

Приход Хардена в «Клипперс»:
Кажется, «Клипперс» повторяют ошибки «Бруклина» Прохорова. Мысли об обмене Хардена
Кажется, «Клипперс» повторяют ошибки «Бруклина» Прохорова. Мысли об обмене Хардена

Влияние Черепашки на игру «Клипперс» нельзя не отметить. Уэстбрук со скамейки действует выше всяких похвал, отлично используя свою взрывную скорость и прекрасно заигрывая партнёров. А что самое главное — давая отдых кому-то из ключевой тройки игроков. Потеря настолько важного, а что самое главное – нужного баскетболиста, может вылиться во что-то непредвиденное для Тайрона Лю и его подопечных.

В дальнейшем суперкоманду из Лос-Анджелеса ждёт один из самых сложных календарей в НБА. «Клипперс» предстоит дважды встретиться с «Миннесотой» — лидером Западной конференции, дважды с «Милуоки Бакс» — топ-3 Восточной конференции, ещё в конце марта их ждёт два матча с «Филадельфией Сиксерс», которая должна окончательно привыкнуть к игре без Эмбиида и наладить своё взаимодействие на паркете. Поэтому потеря Уэстбрука в настолько важный момент сезона может выкинуть «Клипперс» из топ-6 Запада.

Такой вариант точно нельзя исключать, потому что на Западе слишком много команд претендуют на выход в плей-офф в нынешнем сезоне. Разогнавшиеся не на шутку «Голден Стэйт» и «Даллас» находятся на восьмом и девятом месте соответственно. Никогда нельзя недооценивать «Лейкерс», которые пока довольствуются 10-м местом. В общем, гонка за выход в плей-офф НБА в самом разгаре. Нас ожидают интереснейший март и апрель, в котором мы увидим характер «Лос-Анджелес Клипперс» во всей красе и как клуб преодолевает сложные ситуации.

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