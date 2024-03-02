У «Реала» проблемы в Евролиге. Европейский гегемон сдаёт позиции

Мадридский «Реал» является одним из фаворитов каждого розыгрыша Евролиги. Команда из столицы Испании всегда напичкана огромным количеством звёзд разной величины, которые вместе образуют очень сильный коллектив. «Королевский клуб» стартовал в нынешнем сезоне Евролиги феноменально, но сейчас команда испытывает некоторые проблемы и буквально забуксовала. Что же творится в стане «сливочных», в ком или в чём проблема и стоит ли переживать фанатам «Реала» перед заключительной прямой перед плей-офф? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Сезон-2023/2024 «Реал» начал с 10 побед подряд, а затем в овертайме клуб уступил в одно очко турецкому «Фенербахче» (99:100). Затем снова «сливочные» одержали шесть побед кряду и вообще не знали проблем на протяжении первой половины регулярного чемпионата, так как за 17 матчей проиграли всего раз. Однако во втором круге поражения «Реала» участились. Сперва клуб из Мадрида уступил извечному сопернику «Барселоне» (78:83), а затем и вовсе разгромно проиграл «Монако» со счётом 74:98.

Что самое примечательное — «Реал» проиграл два матча кряду впервые в сезоне Евролиги. Сперва перед паузой в чемпионате «Королевский клуб» уступил «Олимпии Милан» на выезде (76:81), а в последнем, 27-м туре Евролиги впервые в сезоне европейского чемпионата проиграл на домашнем паркете «Панатинаикосу» со счётом 86:97. Результаты команды откровенно идут вниз в последнее время. С чем же это может быть связано?

Прежде всего с мотивацией. «Реалу» не нужно ничего никому доказывать в регулярном чемпионате. Команда даже с учётом двух поражений кряду опережает идущую второй в таблице «Барселону» на четыре очка. До конца регулярки осталось всего лишь семь туров, свои несколько побед «Реал» заберёт в этих играх и с огромной долей вероятности закончит на первом месте. Но проблемы же не могут быть только в мотивации? Всё верно. Дело ещё в одной немаловажной детали.

У «сливочных» невероятно сильный, но возрастной состав. Большинство лидеров коллектива уже давно перешагнули за 30 лет — Факундо Кампаццо (32), Уолтер Тавареш (31), Серхио Льюль (36), Серхио Родригес (37), Фабьен Козёр (36), Венсан Пуарье (30 лет). Понятное дело, что есть ещё Джанан Муса (24 года), Габриэль Дек (29), Марио Хезонья (29), Гершон Ябуселе (28 лет). Однако это полностью не меняет картины происходящего. Ключевые люди команды не молодеют, а значит, все сложнее становится выступать на самом высоком уровне. При этом центровой Тавареш в последнее время часто залечивает различного рода травмы, а без своего защитного монстра «Реал» не так хорош в обороне.

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В общем, конкретно сейчас поспешных выводов делать не стоит. «Реал» в плохой форме, если сравнивать с собой же относительно первой половины чемпионата Евролиги. Но даже такой «плохой» мадридский клуб на несколько голов сильнее некоторых в европейском чемпионате. Главному тренеру Чусу Матео необходимо подготовить коллектив к главной цели команды — плей-офф, выходу в «Финал четырёх» и победе в Евролиге.

Только такие цели преследует «Королевский клуб» в любом сезоне. «Реалу» предстоит доказать всем скептикам, что невероятная победа в финале прошлого сезона над «Олимпиакосом» в одно очко была не случайностью. Получится ли? Увидим совсем скоро.