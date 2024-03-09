«Голден Стэйт» прокляли в НБА? Травма Карри может перечеркнуть надежды на плей-офф

Для многократных чемпионов НБА последнего десятилетия «Голден Стэйт Уорриорз» сезон-2023/2024 является каким-то непостижимым с точки зрения количества проблем, через которые прошёл и собирается пройти клуб. В последнем матче регулярного чемпионата травму получил лидер и главная звезда команды Стефен Карри. «Воинов» уже можно считать сбитыми лётчиками или всё не настолько плохо? Разбираемся на «Чемпионате».

Во-первых, давайте вспомним полную хронологию событий нынешнего сезона для «Голден Стэйт». Дела шли не лучшим образом со старта прошлого сезона, когда Дрэймонд Грин на тренировке ударил Джордана Пула и этим действием полностью убил внутрикомандную химию. Затем «воины» обменяли Пула в «Вашингтон» и получили одного из главных ненавистников «Уорриорз» в лице Криса Пола.

Вот с такими вводными руководство «Голден Стэйт» входило в сезон-2023/2024. Грин с первых матчей чемпионата показывал свою маскулинность на деле, пытался задушить Руди Гобера и ударил по лицу Юсуфа Нуркича, за что, естественно, схлопотал дисквалификацию от НБА. Дела шли плохо и у другой звезды «воинов» Клэя Томпсона, который сильно сбавил практически во всех компонентах игры, а что самое обидное, в своём смертоносном оружии — реализации бросков. При этом остро стоит вопрос с продлением контракта 11-го номера, который до сих пор остаётся нерешённым.

В середине января как гром среди ясного неба пришла новость о смерти Деяна Милоевича, который был помощником главного тренера Стива Керра. До этого ещё ситуацию обострили молодые звёздочки клуба Жонатан Куминга и Моузес Муди, которые были недовольны игровым временем на паркете и некоторыми решениями Керра. И это не говоря уже об уходе генерального менеджера Боба Майерса, который работал в «Голден Стэйт» на протяжении девяти сезонов.

Теперь же травма Карри… Наверное, самое страшное, что могло случиться с «воинами» здесь и сейчас. У клуба из Сан-Франциско только начала налаживаться игра, явно была видна положительная динамика. За последние 16 матчей «Голден Стэйт» проиграл лишь четыре раза, в трёх из которых подопечные Керра встречались с топами — «Клипперс», «Денвером» и «Бостоном».

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Сперва показалось, что Карри может выпасть надолго, но после магнитно-резонансной томографии (МРТ) правого голеностопа стало понятно, что травма не является очень серьёзной. Ожидается, что Стефен не пропустит много времени и вскоре вернётся на площадку. Однако даже несколько пропущенных игр Стефа с учётом положения дел «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате могут стоить «воинам» выхода в плей-офф.

На данный момент «Уорриорз» занимают 10-е место в Западной конференции, имея отрыв в пять очков от идущего 11-м «Хьюстона». Вроде бы серьёзно волноваться не за что, но на подходе финальная часть сезона, где большинство из команд лиги борются за выход в плей-офф. От чего накал страстей на паркете достигает своего пика, и баскетболисты выкладываются на максимум возможностей.

Удручает тот факт, что без Карри в «Голден Стэйт» вообще не верится практически никому. В составе есть качественные молодые и опытные исполнители, но без вожака будет очень трудно. Почему, спросите вы? Да потому что Стеф является лучшим снайпером лиги, при этом в нынешнем сезоне он забросил больше всех очков в клатче, принеся «воинам» немало побед практически собственноручно.

В нынешнем сезоне Карри забросил 165 очков в заключительные пять минут матчей – клатче. На втором месте по игре в самые ответственные моменты находится форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан со 147 набранными очками. Почётная третья строчка досталась разыгрывающему «Милуоки Бакс» Дэмьену Лилларду, который забросил 108 очков.

Хочется верить, что «Голден Стэйт» удастся преодолеть все невзгоды этого сезона с высоко поднятой головой и показать свои умения и навыки в плей-офф НБА. Как говорил великий тренер «Хьюстон Рокетс» Руди Томьянович: «Никогда не недооценивайте сердце чемпиона».