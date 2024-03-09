«Голден Стэйт» прокляли в НБА? Травма Карри может перечеркнуть надежды на плей-офф

Для многократных чемпионов НБА последнего десятилетия «Голден Стэйт Уорриорз» сезон-2023/2024 является каким-то непостижимым с точки зрения количества проблем, через которые прошёл и собирается пройти клуб. В последнем матче регулярного чемпионата травму получил лидер и главная звезда команды Стефен Карри. «Воинов» уже можно считать сбитыми лётчиками или всё не настолько плохо? Разбираемся на «Чемпионате».
Во-первых, давайте вспомним полную хронологию событий нынешнего сезона для «Голден Стэйт». Дела шли не лучшим образом со старта прошлого сезона, когда Дрэймонд Грин на тренировке ударил Джордана Пула и этим действием полностью убил внутрикомандную химию. Затем «воины» обменяли Пула в «Вашингтон» и получили одного из главных ненавистников «Уорриорз» в лице Криса Пола.
Вот с такими вводными руководство «Голден Стэйт» входило в сезон-2023/2024. Грин с первых матчей чемпионата показывал свою маскулинность на деле, пытался задушить Руди Гобера и ударил по лицу Юсуфа Нуркича, за что, естественно, схлопотал дисквалификацию от НБА. Дела шли плохо и у другой звезды «воинов» Клэя Томпсона, который сильно сбавил практически во всех компонентах игры, а что самое обидное, в своём смертоносном оружии — реализации бросков. При этом остро стоит вопрос с продлением контракта 11-го номера, который до сих пор остаётся нерешённым.
В середине января как гром среди ясного неба пришла новость о смерти Деяна Милоевича, который был помощником главного тренера Стива Керра. До этого ещё ситуацию обострили молодые звёздочки клуба Жонатан Куминга и Моузес Муди, которые были недовольны игровым временем на паркете и некоторыми решениями Керра. И это не говоря уже об уходе генерального менеджера Боба Майерса, который работал в «Голден Стэйт» на протяжении девяти сезонов.
Теперь же травма Карри… Наверное, самое страшное, что могло случиться с «воинами» здесь и сейчас. У клуба из Сан-Франциско только начала налаживаться игра, явно была видна положительная динамика. За последние 16 матчей «Голден Стэйт» проиграл лишь четыре раза, в трёх из которых подопечные Керра встречались с топами — «Клипперс», «Денвером» и «Бостоном».
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Сперва показалось, что Карри может выпасть надолго, но после магнитно-резонансной томографии (МРТ) правого голеностопа стало понятно, что травма не является очень серьёзной. Ожидается, что Стефен не пропустит много времени и вскоре вернётся на площадку. Однако даже несколько пропущенных игр Стефа с учётом положения дел «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате могут стоить «воинам» выхода в плей-офф.
На данный момент «Уорриорз» занимают 10-е место в Западной конференции, имея отрыв в пять очков от идущего 11-м «Хьюстона». Вроде бы серьёзно волноваться не за что, но на подходе финальная часть сезона, где большинство из команд лиги борются за выход в плей-офф. От чего накал страстей на паркете достигает своего пика, и баскетболисты выкладываются на максимум возможностей.
Удручает тот факт, что без Карри в «Голден Стэйт» вообще не верится практически никому. В составе есть качественные молодые и опытные исполнители, но без вожака будет очень трудно. Почему, спросите вы? Да потому что Стеф является лучшим снайпером лиги, при этом в нынешнем сезоне он забросил больше всех очков в клатче, принеся «воинам» немало побед практически собственноручно.
Хочется верить, что «Голден Стэйт» удастся преодолеть все невзгоды этого сезона с высоко поднятой головой и показать свои умения и навыки в плей-офф НБА. Как говорил великий тренер «Хьюстон Рокетс» Руди Томьянович: «Никогда не недооценивайте сердце чемпиона».