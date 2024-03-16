В НБА лишают фанатов зрелища? Лига уже решает проблемы с высокой результативностью

В конце февраля руководство Национальной баскетбольной ассоциации явно дало понять, что лига намерена бороться с перекосом в сторону атакующих действий и постараться сбалансировать игру. НБА перетерпела множество перемен и различного рода революций в своей истории, но сейчас лигой правит трёхочковый баскетбол, на котором сосредоточено внимание практически всех клубов. Руководство и комиссионер Адам Сильвер стараются повлиять на эту тенденцию.

Ранее мы уже рассказывали, что в НБА подумывают найти баланс для того, чтобы повысить накал соревнований. Понемногу это начинает сбываться. Этому способствуют новые правила для получения индивидуальных наград, более тесная работа с судьями и Джо Думарс (вице-президент НБА), который хочет хоть немного вернуть частичку прошлого, где его родной «Детройт» рвал и метал в защите.

Как в итоге лига решила бороться с отсутствием усердия в защите и акцентом на трёхочковый баскетбол, в который играют практически все клубы лиги на данный момент? На встрече комитета НБА отметили повышенное внимание судей к игрокам, которые пытаются сами искать контакт в проходах, чтобы на них свистнули фол. При этом сообщается, что судьи стали меньше регистрировать такие фолы, что, само собой, повлияло на результативность в НБА.

В свою очередь, НБА заявила, что официально не давала никаких указаний о необходимости снижения результативности. Тем самым лига сама понемногу движется в сторону улучшения соревновательного духа и появления возможностей выстраивать структуру игры не только от нападения, но и от защиты. В свою очередь, в НБА отчитались о снижении результативности каждой команды на четыре очка и уменьшении количества нарушений на 1,9 для каждого клуба за последние недели.

Лига всеми силами старается бороться с матчами, которые будут заканчиваться со счётом 140:140, но при этом пытается полностью не убить зрелищность от происходящего на паркете. Известный инсайдер и журналист ESPN Эдриан Войнаровски заявил следующее: «За этой тенденцией будут продолжать следить. Более медленный темп, стили игры, интенсивность соревнований, работа с судьями и т. д. Всё это выявленные на данный момент факторы, способствующие уменьшению результативности».

Надеемся, что руководство НБА найдёт правильный баланс между невероятно одарёнными атлетами в лиге, которые обладают высочайшим уровнем мастерства в нападении, и мастерами обороны. Также напоследок в лиге заявили: «Будущая оценка комитета определит — следует ли рассматривать изменения в правилах и/или интерпретации их в следующем сезоне». Тем самым нам явно дают понять, что руководство настроено очень серьёзно и готово пойти на всё, чтобы повысить конкурентность в регулярном чемпионате, немного убавив роль нападения в нынешних реалиях.

Недавнее нововведение с внутрисезонным турниром, в котором как раз таки присутствовал дух плей-офф, показывает всем любителям баскетбола, что НБА не стоит на месте, а старается внедрить интересный формат, подкреплённый денежным призом, и при этом повысить интерес к себе. Продолжаем следить за лучшей лигой мира.