«Мы 15 лет взваливали бремя на его плечи». Почему «Уорриорз» сократили минуты Стефа Карри?

Для «Голден Стэйт» сезон-2023/2024 складывается, прямо скажем, далеко не лучшим образом. По итогам 70 матчей команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, находясь на расстоянии в полпобеды от вылета из зоны плей-ин. На пятки «Уорриорз» наступает «Хьюстон», который имеет серию из девяти побед, а до окончания регулярного чемпионата остаётся всего 12 игр. Казалось бы, сейчас команда должна бороться за каждое очко, каждое владение. Но она не борется и, судя по произошедшему в матче с «Миннесотой» (110:114), даже не собирается.

Стефен Карри, многолетний лидер команды и один из лучших атакующих баскетболистов в современной НБА, во второй половине просидел 11 минут на скамейке. И это против лучшей защитной командой лиги, где исход встречи в итоге решила разница всего в четыре очка. Безусловно, данное решение, принятое главным тренером Стивом Керром, вызвало довольно много вопросов. И на них последовал весьма неубедительный ответ.

«Мы стараемся предоставить ему как можно больше отдыха. Два дня назад он отыграл 35 минут. Поэтому, пока мы держались, то хотели немного ограничить его игровое время. Не ограничить, но и не перенапрягать его. Последние несколько недель были очень тяжёлыми для него. Мы 15 лет взваливали на его плечи бремя этой франшизы. Мы не можем ожидать, что он будет играть по 35 минут. У нас пять игр за семь дней выездной серии. Если вы хотите сказать, что разница между 30 и 32 минутами для Стефа — это разница между победой и поражением, то я с этим совершенно не согласен. Мы пытаемся выиграть и также пытаемся сохранить его свежим», — заявил ранее Керр.

Стеф и правда провёл 35 минут за два дня до игры с «Миннесотой» — в матче с «Пэйсерс», который «Уорриорз» проиграли с разницей в 12 очков. К началу четвёртой четверти они уступали «-14», так что присутствие Карри на площадке в заключительные минуты не сыграло особой роли. Но с «Тимбервулвз» всё было по-другому. Когда разыгрывающий покинул площадку в третьей четверти, «Голден Стэйт» имел преимущество в четыре очка. Когда он вернулся в середине четвёртого отрезка, команда уступала «-8». Стефен также был самым результативным в той игре — чуть менее чем за 30 минут он набрал 31 очко.

Стефен Карри, сезон-2023/2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Я хочу играть столько минут, на сколько у меня хватает сил, поэтому немного удивился, видя, как «Тимбервулвз» уходили в отрыв. Я отыграл всю четвертую четверть против «Индианы», но из этого ничего не вышло. Ничего не получилось и в матче с «Миннесотой». Мы должны обрести баланс. Каждая игра имеет значение, ведь мы приближаемся к тому месту в турнирной таблице, на котором никогда не рассчитывали оказаться. Никто не собирается размахивать белым флагом и опускать руки. Если мне придётся играть больше минут, буду готов это сделать», — сказал по этому поводу Карри.

Конечно, сам он не прочь играть столько, сколько от него потребуется. Но Стив Керр, видимо, не разделяет эту точку зрения. До перерыва на Матч всех звёзд Стеф в среднем проводил на площадке по 33,5 минуты. После звёздного уикенда эта цифра сократилась до 29,9 минуты. И хотя недавно защитник заработал травму голеностопа, она оказалась несерьёзной и стоила ему всего в трёх пропущенных матчей. Так в чём же дело?

Возможно, в снизившейся результативности Карри. Если снова поделить сезон на до и после Матча звёзд, результативность игрока упала с 28 до 22,6 очка в среднем за игру. Аналогичный тренд, конечно, можно наблюдать по всей лиге с начала февраля — из-за ненавязчивых перемен в судействе в НБА сократилось количество фолов и, как следствие, исполняемых штрафных и набранных очков. Но это разговор для отдельной статьи. В случае Стефена всё может быть связано с банальной усталостью: он должен провести более 70 матчей за сезон впервые с 2017 года. Тогда ему было только 28 лет, а в этом месяце исполнилось уже 36. К тому же в нынешней регулярке «Уорриорз» нуждались в своём лидере как никогда. Они аж 41 раз оказывались в клатче — ситуации, когда за пять минут до сирены команды разделяет пять или менее очков.

Статистика Стефена Карри в сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Но для команды, которая еле-еле держится в зоне плей-ин, последние 12 матчей регулярки — далеко не лучшее время, чтобы вдруг взять и начать беречь своего лучшего игрока. Ради чего это? Без Карри «Уорриорз» имеют реальный шанс остаться без плей-ин. И если они финишируют ниже 10-го места, получится, что Карри отдыхал напрасно. А если «Голден Стэйт» каким-то чудом выйдет в плей-офф без него, то даже со здоровым и передохнувшим Стефом не сможет всерьёз претендовать на выход в поздние стадии.

Стив Керр должен это понимать. Если он на самом деле верит, что его команда способна биться за титул в этом году, то не стал бы так просто отдавать важнейшую победу в матче с «Миннесотой». Особенно если учесть, что «Уорриорз» ещё предстоит сыграть с «Далласом» (дважды), «Хьюстоном» и «Лейкерс» — все эти команды будут бороться между собой за наиболее выгодную позицию в плей-ин Западной конференции.

Так о чём же всё-таки беспокоится Керр? Уж точно не о предстоящем плей-офф, куда «Голден Стэйт» может вообще не выйти. Он знает, как должна выглядеть команда чемпионского калибра. А ещё знает, что злополучное чемпионское окно вот-вот захлопнется. Возраст ключевых игроков даёт о себе знать, Клэй Томпсон находится в непростой контрактной ситуации. В следующем сезоне он, как и Крис Пол, может покинуть стан «Уорриорз». И если в руководстве хотят попробовать выиграть хоть ещё один титул со Стефеном Карри, чемпионат-2024/2025 может стать их последним шансом.

Что делать с концовкой этого сезона? Оставить позади, забыть о ней как о страшном сне и попробовать снова. Но просто перестать играть и поддерживать иллюзию борьбы не получится — в НБА такое может обернуться наказанием за танкинг и денежными убытками. Но к тому, что лидер команды вдруг играет 30 минут вместо 35, в лиге придраться не смогут. Особенно если его тренер скажет, что якобы бережёт звезду ради потенциального выхода в плей-офф или что-то в этом роде. При этом лишние пять минут отдыха в напряжённом матче помогут более-менее снизить риск повреждения.

Ведь серьёзная травма у измотанного 36-летнего Стефа могла бы означать для франшизы грустный конец чемпионской эпохи, перестройку, несколько лет на дне таблицы и другие неприятные последствия. Карри нужен «Уорриорз» и нужен им здоровым, настроенным добиться успеха до грядущего завершения карьеры. Может, Керр так волнуется о его физических кондициях именно потому, что думает скорее о предстоящем сезоне, нежели о нынешнем. И его можно понять. Сейчас «Голден Стэйт» далёк от статуса контендера, и к середине апреля вряд ли что-то поменяется.