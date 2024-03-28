В погоне за плей-офф. «Уралмаш» и «Самара» гарантировали себе участие в плей-ин

После очередного игрового дня в Единой лиге ВТБ «Уралмаш» и «Самара» обеспечили себе участие в плей-ин. Это произошло досрочно — аж за шесть туров до конца регулярного чемпионата. Оставшиеся две путёвки в мини-турнир разыграют пять команд. На данный момент только «Минск», проигравший все матчи в этом сезоне, лишился даже теоретических шансов на попадание в плей-офф. «Чемпионат» подготовил материал о положении дел в группе Б.

Октавиус Эллис (с мячом) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

По итогам первого этапа регулярного чемпионата «Самара» остановилась в шаге от прямого попадания в плей-офф. Команда Дражена Анзуловича стала седьмой после 26 матчей, из которых она выиграла 14. Восьмым шёл «Уралмаш», имевший на одну победу меньше. «Руна» же была в трёх победах от «Самары», «Астана» и «Автодор» — в четырёх, а МБА и «Пари НН» даже не преодолели отметку в 10 побед.

В рамках второго этапа самарцы идут с положительным балансом побед и поражений — 5-3, и этого уже стало достаточно, чтобы застолбить за собой место в четвёрке группы Б. Несмотря на пять побед, «Самара» уступила лидерство во второй восьмёрке «Уралмашу». Коллектив Ростислава Вергуна набрал очень мощный ход и с 1 февраля (с учётом ещё матчей первого этапа) одержал девять побед в 10 встречах. Это позволило обойти самарцев в турнирной таблице группы Б и также досрочно обеспечить себе участие в плей-ин.

За оставшиеся два места в мини-турнире, в котором разыграют две заветные путёвки в плей-офф, поборются «Автодор», МБА, «Руна», «Пари НН» и «Астана». До конца регулярного чемпионата осталось шесть матчей, а разница между третьей и седьмой командами группы Б — четыре победы. Поэтому, картина может кардинально меняться в предстоящие две с половиной недели. Стоит напомнить, как будет проходить плей-ин за право сыграть в плей-офф.

В плей-ин, который будет первым в истории Единой лиги, попадают четыре лучшие команды группы Б. В первом раунде мини-турнира между собой сыграют первая и вторая команды, а также третья и четвертая. Победитель матча лидеров напрямую попадает в плей-офф. Проигравший в матче третьей и четвертой команд заканчивает сезон. В матче за последнюю путёвку сыграют проигравший в первом матче и победитель второго. На первый взгляд, кажется, что всё сложно, но на самом деле это не так. Данная сетка упрощает восприятие нововведения в Единой лиге.

Кто попадает в плей-офф Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

То есть, даже несмотря на то что «Уралмаш» и «Самара» гарантировали себе участие в плей-ин, ровным счётом это пока ничего не значит. Ты можешь стать лучшей командой второй восьмёрки по итогам регулярного чемпионата, но проиграть два матча и закончить сезон. Есть и обратная сторона — ты можешь замкнуть квартет, при этом одержать две победы и попасть в постсезон.

Абсолютно все команды, претендующие на попадание в плей-офф, достойны этого. На них на всех было бы очень интересно посмотреть в сериях на выбывание. «Уралмаш» преобразился при Ростиславе Вергуне, и многие, наверное, даже забыли, что это дебютант Единой лиги, ведь уральский клуб играет как завсегдатай. «Самара» показала прогресс по сравнению с прошлым сезоном и достойно себя показывает. «Автодор» проводит стабильный сезон, как минимум в вопросе тренера: Миленко Богичевич работает с самого начала чемпионата и не даёт усомниться в своей компетенции.

«Руна» и «Астана» выступают с переменным успехом, однако всегда готовы дать бой фаворитам. МБА и «Пари НН», которые в прошлом сезоне закончили регулярку в топ-6, в этом чемпионате выступают ниже ожиданий своих болельщиков, но от этого борьба в группе Б становится только интереснее. При этом если в начале и середине регулярного чемпионата у этих двух коллективов были проблемы, то сейчас они на подъёме. Столичный клуб на данный момент имеет серию из четырёх побед, а нижегородцы — из двух. Любителей баскетбола ждёт жаркая концовка чемпионата, которая точно не разочарует.

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