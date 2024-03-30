«Миннесота» не видела такого 20 лет. Эдвардс, Таунс и Гобер сделали «волков» топом Запада

Для «Миннесоты Тимбервулвз» нынешний регулярный чемпионат складывается лучше некуда. Команда под руководством Криса Финча сделала значительный рывок вперёд в качестве игры по сравнению с прошлым сезоном. Но одно из главных достижений — в ней буквально расцвёл Энтони Эдвардс, который уже сейчас воспринимается как будущее лицо Национальной баскетбольной ассоциации.

В прошлом сезоне «волки» победили в 42 матчах, закончив на восьмом месте в Западной конференции. Сейчас же «Миннесота» уже оформила как минимум 50 побед, впервые за последние 20 лет преодолев этот рубеж, а клубу ещё предстоит провести девять игр в регулярном чемпионате. В последний раз «Тимбервулвз» оформляли данное достижение в сезоне-2003/2004, когда легенда «волков» Кевин Гарнетт становился самым ценным игроком НБА (MVP). Команда в том сезоне победила в 58 матчах при 24 поражениях.

В свою очередь, в нынешнем составе «Миннесоты» выделяется Эдвардс, который по ходу сезона набирает 26,2 очка, 5,5 подбора и 5,2 передачи. 22-летний игрок не забывает об обороне и пашет на обеих сторонах площадки. Защитный рейтинг команды — лучший в НБА. В корзину «волков» забрасывают наименьшее количество очков во всей лиге — 106,2. При этом они имеют одну из лучших в ассоциации разницу в очках «+6,8», уступая лишь «Оклахоме» — «+7,5» и «Бостону» — «+11,4».

Эдвардса уже сравнивают с величайшим Майклом Джорданом. Это сказал один из известных журналистов Крис Бруссард: «Сегодня я обратился к величайшему среди величайших — Майклу Джордану. И Джордан сказал, что между ним и Эдвардсом есть сходство. Он согласился с этим мнением. Если уж Джордан говорит, что есть сходства, то они действительно есть».

В свою очередь, сам Гарнетт выделяет молодого лидера «Миннесоты» и также сравнивает его с легендой «Чикаго Буллз». «Он как молодой Майкл Джордан образца 1984 года. Я наблюдаю за его игрой… Если бы Карла-Энтони Таунса не было в его команде, Эдвардс в среднем за игру набирал бы около 30 очков».

Энтони Эдвардс (слева) и Джа Морант (справа) Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Если настолько великие люди, как Кей Джи и Эм Джей, говорят такие вещи о юном даровании, то его и вправду ждёт очень светлое будущее в НБА. Но нельзя забывать и о других важных действующих лицах в «Миннесоте», которые играют колоссальную роль в победах «волков».

Прежде всего речь о Руди Гобере и Карле-Энтони Таунсе. Первый — краеугольный камень защиты команды, который является одним из главных претендентов на награду «Лучшему оборонительному игроку НБА». Гобер может получить четвёртую статуэтку DPOY и первую — после ухода из «Юты Джаз».

Таунс же полностью дополняет Эдвардса, давая атакующему защитнику пространство на периметре за счёт того, что обладает приличным трёхочковым броском, тем самым может вытягивать бигменов из «краски», предоставляя Энтони простор для действий. В свою очередь, Карл-Энтони лучше стал проявлять себя в обороне. Пока это не элитные показатели и уровень влияния Гобера, но из системы Финча не выбивается, оно и хорошо.

Последнее время «Миннесота» играет без Таунса в составе. Карл-Энтони получил травму мениска и выбыл до начала плей-офф. Однако «волки» даже без одного из своих лидеров действуют шикарно — 10 побед при трёх поражениях. До главного события в сезоне — плей-офф — остаётся всего ничего, а «Миннесота» даже без значимого для коллектива баскетболиста борется за первую строчку в Западной конференции, пытаясь удержать лидирующую позицию после сегодняшней победы над «Денвер Наггетс». Это уже о многом говорит! Удастся ли Финчу и его подопечным повторить выход в финал Запада, который произошёл в том самом сезоне-2003/2004 с Гарнеттом во главе? Увидим в плей-офф.

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