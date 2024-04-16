Европейцы захватывают НБА. Перспективный испанец сделает из аутсайдера топ-клуб?

В Национальной баскетбольной ассоциации с каждым годом всё бóльшую роль играют европейские игроки, а некоторые из них являются лидерами не только своих клубов, но и всей лиги. Никола Йокич, Лука Дончич, Домантас Сабонис, Руди Гобер, Виктор Вембаньяма — все эти, не побоюсь этого слова, уникумы уже тесно ассоциируются с НБА. Теперь в лучшую баскетбольную лигу мира начинают понемногу приходить и европейские тренеры.

«Бруклин Нетс» по ходу сезона-2023/2024 уволил с поста главного тренера команды Жака Вона, а до конца регулярного чемпионата поставил исполняющим обязанности тренера Кевина Олли. В последнее время появилось множество слухов, касающихся того, кто поведёт за собой клуб в следующем сезоне. На пост главного претендовали экс-тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер, ассистент тренера из «Сакраменто Кингз» Жорди Фернандес, а также ассистент тренера из «Финикс Санз» Кевин Янг.

Известный инсайдер и журналист ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Бруклин» определился с главным тренером — им станет испанец Жорди Фернандес, который является помощником Майка Брауна в «Сакраменто». В родной Испании Фернандес начал свою тренерскую карьеру в 15 лет. Жорди несколько лет тренировал молодёжные составы клубов в своей стране, а затем отправился в Норвегию и Нидерланды. С 2006 года специалист переехал в Лас-Вегас, где присоединился к тренерскому штабу баскетбольной академии Inpact.

Жорди Фернандес станет вторым действующим европейским тренером в НБА после серба Дарко Раяковича, который возглавил канадский клуб «Торонто Рэпторс» перед стартом сезона-2023/2024.

2009-й — поворотный год в карьере тренера. Именно тогда Майк Браун, ещё работавший в «Кливленд Кавальерс», нанял испанца тренером по развитию игроков. До сезона-2016/2017 Фернандес проработал под руководством Байрона Скотта, Дэвида Блатта, Тайрона Лю и, естественно, Брауна в «Кливленде», но затем стал помощником Майка Мэлоуна в «Денвер Наггетс». В стане «самородков» Фернандес работал до 2022 года, а потом решил вновь принять предложение Брауна, который и по сей день руководит «Сакраменто».

Мэлоун после того, как «Сакраменто» добился огромного успеха в прошлом регулярном чемпионате НБА — клуб занял третье место в Западной конференции, сказал следующее: «Думаю, однажды Жорди станет главным тренером в этой лиге. Он был главным тренером в Лиге развития НБА. У него большой международный опыт. Эта команда [«Сакраменто»] находится на правильном пути с правильными тренерами, так что я действительно рад за них».

Несмотря на «вечную» должность помощника в НБА, Фернандес получил шанс стать главным тренером в национальной команде Канады. Летом 2023 года Жорди сменил Ника Нёрса на посту тренера команды. Испанец помог сборной занять третье место на чемпионате мира в том же году. Канада в полуфинале ЧМ-2023 проиграла Сербии со счётом 86:95, но в матче за третье место победила США — 127:118 ОТ.

У «Бруклина» в нынешнем сезоне дела шли не лучшим образом: 32 победы при 50 поражениях. Поэтому руководству нужно было что-то менять. Фернандесу представился отличный шанс, так как в команде есть много интересных игроков — Микал Бриджес, Кэмерон Джонсон, Ник Клэкстон, Деннис Шрёдер и молодая звезда Кэмерон Томас, у которого в прошедшей регулярке 22,5 очка, 3,2 подбора и 2,9 передачи. При этом клуб имеет некоторую гибкость в плане построения команды.

Ситуация с контрактами в «Бруклине» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Руководству совместно с тренером придётся решить немало проблем, в том числе и касаемо продления контракта с Клэкстоном, который зарекомендовал себя как отличный оборонительный игрок. Помимо этого, Фернандесу предстоит поставить «Бруклину» такую игру, которая будет давать результат. Потому что вряд ли боссы «Нетс» будут мириться с огромным количеством поражений.

Если Фернандесу удастся убедить руководство команды, что в ближайшие пару лет «Бруклин» станет топовым, и при этом испанец поставит «сетям» качественную игру, его ждёт большое будущее не только в клубе из Нью-Йорка, но и во всей НБА. Пока Жорди продолжает трудиться в «Сакраменто» на пару с Брауном. «Королям» ещё предстоит пробиться в плей-офф через плей-ин, где они встретятся с «Голден Стэйт Уорриорз».