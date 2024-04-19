«Мама сказала продать её дом, и я сломался». Заработавший $ 100 млн игрок НБА потерял всё

Если вам нужно найти спортсмена, заработавшего миллионы, но потом спустившего всё состояние, то лучший пример, чем Антуан Уокер, подобрать будет непросто. Выбор под шестым номером драфта 1996 года «Бостон Селтикс», отличные показатели в первый же год новичка (17,5 очка в среднем за матч — лучший в команде, 9,0 подбора — лучший в команде и 3,2 передачи — четвёртый в команде). Комплиментарные оценки болельщиков и экспертов, участие в Матчах всех звёзд, чемпионство в НБА вместе с Шакилом О’Нилом и Дуэйном Уэйдом в «Майами Хит».

К концу карьеры Уокер заработал $ 108 млн, а всего через несколько лет все их потерял. Перечислять неприятности, в которые попал чемпион, можно довольно долго: Антуан нажил на свою голову проблемы с законом, оказался обманутым мошенником, продал дом, купленный матери, продал чемпионский перстень, влез в огромные долги, а потом и вовсе обанкротился. От такого ужаса Уокер оправлялся многие годы, а затем твёрдо решил сделать всё возможное, чтобы его ошибки больше никто не повторил.

Бывший игрок то и дело выступает перед молодёжью, приходит на шоу и в подкасты, где доносит до аудитории ту боль и страдания, которые ему пришлось пережить. Антуан даже написал письмо самому себе в молодости, которое пригодится и действующим баскетболистам, только заключившим первые профессиональные контракты: «Я хочу научить тебя новому слову, слову, которого ещё нет в твоём словаре. Слову «нет». Научись говорить «нет» и практикуй это часто».

В случае с Уокером совет действительно дельный. Неоднократные посещения магазинов люксовой одежды с друзьями, где им позволялось брать за его счёт абсолютно всё; походы в ночные клубы с приятелями, где каждый мог ни в чём себе не отказывать; путешествия по системе «всё включено». «Я отправлялся в поездки с большой группой парней. В дороге нас было 8 или 10 человек. Я оплачивал их перелёт, номера в гостиницах и еду». Всё это не делало Антуана богаче. Но даже эти траты в сравнении с другими ходами баскетболиста покажутся цветочками.

Нужно понимать, что Уокер вырос в бедности в южной части Чикаго. Он был старшим из шести братьев и сестёр. Мать-одиночка еле-еле сводила концы с концами. Банды и наркотики, которые затягивали многих вокруг. Шанс на выход из всего этого был в баскетболе. Но когда игрок неожиданно разбогател, то буквально пустился во все тяжкие. Клипы с крутыми рэперами, демонстрирующими шикарную жизнь, Антуан проецировал на себя.

Дуэйн Уэйд (слева) и Антуан Уокер (справа), 2006 год Фото: Doug Benc/Getty Images

Дорогая одежда, роскошные машины — баскетболист хотел того же. В конце концов он игрок НБА, который получает колоссальную зарплату! «Один и тот же дизайнерский костюм? Я никогда не надену его дважды», — говорил парень, который только-только стал миллионером. А ещё он очень любил автомобили и часы. «У меня были разные фетиши, в том числе автомобильный. У меня одновременно было 8-10 машин. У меня был часовой фетиш… У меня было 15-20 наручных часов, хотя я не мог носить их все».

Нельзя сказать, что Уокер исключительно прожигал нажитое. Были у него и полезные траты. «Я купил маме дом, купил себе квартиру, машины для нас обоих, мебель, одежду и отправил своих детей в частную школу».

В какой-то момент он решил приумножить капитал. Но вместо этого лишился своих же миллионов. Игрок сделал ставку на проекты, связанные с недвижимостью. Сам Антуан в этом деле совсем не разбирался. Да и не было для этого времени. Уокер нанял агента и, посоветовавшись с ним, вложил в новое предприятие миллионы. Когда начался кризис 2008 года, проекты схлопнулись, как и банковский счёт баскетболиста. Больше к недвижимости он не вернулся, направив всю свою энергию на казино.

Антуан Уокер (слева) и Пол Пирс (справа), 2005 год Фото: Elsa/Getty Images

Первоначальное увлечение переросло в зависимость. Свидетелем нездоровой страсти баскетболиста однажды стал его бывший товарищ по команде Бруно Шундов, чем впоследствии поделился с общественностью: «Несколько раз я был с ним в казино и видел, как он брал фишек на $ 500 тысяч. У него были фишки на $ 5000, $ 10 тысяч, $ 25 тысяч. Знаете, как правило, мы берём фишки на $ 1, а когда проигрываем $ 100, заканчиваем играть. Но он прямо передо мной положил на стол $ 500 тысяч. В то время на эти деньги можно было купить три-четыре квартиры. Можно было приобрести дом.

Такие деньги никак не потратишь. Никакой отдых или ночные клубы не будут столько стоить. Но в казино такие деньги спустить возможно. Он проиграл тем вечером $ 200 или $ 300 тысяч. На следующий день выиграл $ 100 тысяч. Чистое безумие». В какой-то момент деньги у игрока стали заканчиваться. Но страсть к азартным играм не проходила. Чтобы продолжать играть, Уокер стал выписывать поддельные чеки. Когда обман вскрылся, разгорелся громкий скандал, а несколько казино предъявили Антуану требования расплатиться с долгами. Вернуть казино нужно было порядка $ 800 тысяч. Вскоре Антуан объявил себя банкротом.

Уокер продал чемпионский перстень. А поворотным моментом стала продажа дома матери, который он сам же ей и купил. «Я построил дом для своей мамы с нуля. 15 000 квадратных футов, крытый бассейн, всё было потрясающе. На момент моего банкротства у меня было четыре дома. И я спросил маму: «Как думаешь, что нам делать?» И тогда в первый раз я сломался — она сказала продать её дом. Я не мог в это поверить. Я сказал, что мы можем пройти через это и во всём разобраться. Но она лишь ответила: «Нет. Всё в порядке». Это была самая низкая точка».

К счастью, всё это сейчас Уокер вспоминает как дурной сон. На его счету уже нет $ 108 млн, но он счастлив. Бывший игрок НБА обрёл долгожданную стабильность. Работает на телевидении и даёт советы другим. «В жизни мы совершаем ошибки… Встречаем плохих людей. Однако продолжаем жить и учиться». В конце концов, он не единственный спортсмен, лишившийся многомиллионного состояния. Но Антуан делает всё, чтобы таких спортсменов в будущем было как можно меньше.