«Плевать, что он носит платья». Родман — антипод Джордана, но Майклу был нужен именно он

Успехи «Чикаго Буллз» 90-х годов заслуженно ассоциируются с фигурой Майкла Джордана. Успехи «быков» того времени стали возможны во многом именно благодаря ему. Между тем были у Его Воздушества и незаменимые помощники, без которых некоторых из шести титулов «Чикаго» могло и не быть.

Огромный вклад во второй три-пит команды внёс Деннис Родман, к которому липли не только девушки, но и многочисленные отскоки после бросков соперников и товарищей по команде — Деннис по праву считается одним из лучших подбирающих в истории. Игрок отличался самоотверженностью на площадке и ни на какие компромиссы не шёл. Неудивительно, что Джордан, отличавшийся, в общем-то, тем же самым, ценил Червя и, несмотря на всю их непохожесть (и это ещё мягко сказано), питал к нему тёплые чувства.

До продуктивных лет в «Чикаго» Деннис на славу потрудился в «Детройт Пистонс», с которым завоевал два чемпионства. В то время Червь и Его Воздушество не раз пересекались на паркете, и этих встреч Джордану вполне хватило, чтобы осознать, что за зверь находится напротив него. Три года подряд «Пистонс» вместе с Родманом выбивали из плей-офф «Чикаго» Джордана: в 1988-м (4-1 в серии во втором раунде) и ещё дважды в финалах Восточной конференции (в 1989 и в 1990 годах). Своего первого титула будущей легенде НБА пришлось ждать целых семь лет.

«Защищаться против Джордана было невероятно здорово, потому что предоставляло возможность выкладываться на максимум. Мы сразу поняли, что будет крайне непросто не дать этому парню набрать 30 очков. Это было очень тяжело, но это было очень круто. Его нужно было лупить. Каждый раз, когда он шёл в проход, мы пытались положить его на паркет. Стоит отдать Майклу должное. Нынешние игроки не осознают, как трудно было играть в ту эпоху. В те времена вам могли выбить зубы. Вот почему я и считаю Джордана величайшим игроком всех времён. Как же мы его били», — вспоминал впоследствии Родман. А это уже воспоминания Джордана: «Я ненавидел «Пистонс». И эта ненависть жива по сей день».

Деннис Родман, 1996 год Фото: Getty Images

Уход с поста главного тренера «Детройта» Чака Дейли сильно ударил по привязавшемуся к нему Родману. Пребывание в «Пистонс» для Денниса с того момента потеряло смысл, и довольно скоро он отправился в «Сан-Антонио Спёрс», где задержался на два сезона. Ну а дальше — переход в «Чикаго», где вместе с Джорданом и Скотти Пиппеном они сформировали одно из лучших «больших трио» в истории баскетбола.

Ещё в «Сан-Антонио» стал прорисовываться стиль Родмана, который не перепутаешь ни с каким другим. Перекрашивания волос, многочисленные любовные романы и коллекция серёжек, которые он покупал не девушкам, а себе. Но Джордана всё это не смущало. Майкл на опыте знал, что Червь — именно тот, кто ему поможет взять новые титулы. Которые действительно пришли. На протяжение трёх лет, начиная с сезона-1995/1996, Кубок Ларри О’Брайена отправлялся в Чикаго. Пока Родман выполнял черновую работу, Джордан забивал. Все эти чемпионские годы Деннис уверенно лидировал в «Буллз» по подборам, а Майкл — по количеству набранных очков.

Оба были ключевыми фигурами «Чикаго» на площадке, но за её пределами связи между ними не было. И неудивительно, если принять во внимание, что творил Родман. Выход на публику в свадебном платье в рамках продвижения автобиографии и слова о намерении жениться на самом себе с интересами брутального Майкла едва ли пересекались. Но когда после пятого титула Джордана спросили, хочет ли он, чтобы Родман подписал новый контракт с командой, Эм Джей выдал однозначное «да».

Деннис Родман, Стив Керр и Дикембе Мутомбо (справа), 1997 год Фото: Getty Images

«Конечно, хочу! Плевать на его платья. Плевать на его причёски. Конечно, время от времени у него может ехать крыша. Мы к этому привыкли. Смирились с этим. Но найти другого игрока на баскетбольной площадке, который бы работал так же усердно, как Деннис Родман, просто невозможно. Он выкладывается на 110%, бросается за мячами даже в тех ситуациях, когда достать их никак нельзя. Такой он — Деннис Родман. Так что у меня никаких проблем с Деннисом нет. Мы здесь для того, чтобы бороться за чемпионства», — говорил Майкл.

За три года выступления в «Чикаго» Родман ни разу не отбирался на Матч всех звёзд НБА. Деннис был ярок, но оставался в тени других статусных игроков того времени. Однако Майкл всё прекрасно понимал: с сезона-1995/1996 по сезон-1997/1998 одной из главных звёзд лиги в его представлении был именно Родман.