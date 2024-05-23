Дуэт Дончич — Ирвинг сработал бесподобно! «Даллас» и «Миннесота» запустили финал Запада

Первый матч между «Далласом» и «Миннесотой» в рамках финала Западной конференции — и команды немедля порадовали зрителей напряжённой концовкой. Волнение ощущалось в течение всей игры. Примечательно, что наибольшее преимущество для обоих клубов составляло семь очков: «Тимбервулвз» во второй четверти, «Маверикс» — в четвёртой. Команды отлично защищались, что не позволяло никому полностью завладеть преимуществом.

Заметно, как баскетболисты с небольшим затруднением выдумывали действия в нападении. По итогам первой половины «волки» лидировали с трёхочковым преимуществом, а форвард хозяев Джейден Макдэниэлс имел в активе 19 очков при пяти реализованных трёхочковых. В составе «бродяг» блистал Кайри Ирвинг с 24 очками, тем временем на счету Луки Дончича было 14 очков. Макдэниэлсу помогал Энтони Эдвардс, завершивший половину с 13 очками и восемью подборами.

В третьей четверти «Миннесота» продолжила сохранять трёхочковый запас. Подключился Наз Рид, лучший запасной игрок минувшего регулярного чемпионата, который к концу третьей имел в активе 10 очков. Но всё же зафиксировать и удерживать более внушительный отрыв «Тимбервулвз» не удавалось. У гостей наблюдалась противоположная проблема: если «волки» хорошо поливали из-за дуги, то «Даллас» достойно справлялся со средней дистанции. Оборона позволила «Маверикс» сохранять относительный равный баланс, чтобы потом Дончич смог заявить о себе в заключительной двенадцатиминутке.

Словенский разыгрывающий за последнюю четверть набрал 15 очков, а все игроки соперника, вместе взятые, — 22. Более того, усилия Луки сгенерировали для «бродяг» рывок 13:0, позволивший гостям выйти вперёд и в относительно небольшом промежутке контролировать ходы игры. Ответка от хозяев последовала, иначе бы итоговый счёт это не отображал: Карл-Энтони Таунс помог команде выдать ответные 13:1, что вернуло «Миннесоте» лидерство. Затем в дело вступили Пи Джей Вашингтон, перешедший в техасскую команду перед дедлайном НБА, и Лука Дончич.

За две минуты до конца основного времени игроки «Тимбервулвз» совершили потерю: Дончич перехватил мяч, а Кайри Ирвинг в быстром отрыве отдал результативную передачу Вашингтону — 104:102 в пользу «Далласа». Позже Карл-Энтони Таунс вроде бы и сравнял счёт (104:104), но сделал это с нарушением правил при попытке добить сверху. За минуту «Маверикс» использовали тайм-аут, после чего Лука при плотной защите Макдэниэлса набрал ещё два очка броском со средней дистанции — 106:104. Далее — промах и ещё раз промах Таунса, два очка Наза Рида и штрафные броски.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Да, Таунс мог вернуть «волков» на последней минуте в равные условия, а Энтони Эдвардс за заключительную четверть набрал всего лишь шесть очков — от него помощи практически не было. Лука Дончич и Кайри Ирвинг стали вторым дуэтом в истории плей-офф НБА с 30+ очками каждый в первой совместной игре в финале конференции. Ранее подобным отличались Стефен Карри и Кевин Дюрант в «Голден Стэйт Уорриорз». «Даллас Маверикс» забрал выездную победу и ведёт в серии 1-0. Второй матч пройдёт в Миннеаполисе в субботу, 25 мая, в 3:30 мск.