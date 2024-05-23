Эдвардс обещал закрыть Ирвинга. Но чемпион НБА выбил всю дурь из молодой суперзвезды

«Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» положили начало финалу Запада в плей-офф НБА. «Бродяги» с трудом забрали победу на выезде во многом благодаря великолепной игре лидеров команды Луки Дончича и Кайри Ирвинга. «Волки» общекомандными усилиями практически всегда держались близко по счёту, но хотелось бы поговорить о главной звезде команды из Миннеаполиса — Энтони Эдвардсе.

Перед стартом первого матча финальной серии Западной конференции Эдвардс сказал: «Мне предстоит защищаться против Кайри — это должно быть весело. Посмотрим, что я смогу сделать против него». Как подытожил легендарный Чарльз Баркли, это звучало так, словно Энтони заявил: «Я возьму на себя Кайри». Но на самом деле Ирвинг был попросту неостановим в первой половине, набрав 24 очка.

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Видно, насколько сложно Эдвардсу было защищаться против Ирвинга по ходу всего матча. Кайри — один из лучших, если вообще не лучший, дриблёров в НБА, поэтому против игрока такого калибра всегда непросто выступать. Тем более сам Энтони мотивировал соперника перед матчем. В итоге Ирвинг набрал 30 очков и помог «Далласу» выиграть со счётом 108:105.

По завершении встречи Ирвинг в студии TNT заявил: «Используйте это как мотивацию. Когда я сидел дома и увидел его речь, то подумал: «Это просто знак уважения». Также я знал, что это будет за игра… Это менталитет отсутствия страха, и именно за это мы любим Муравья». В итоге уверенность Эдвардса в себе вышла боком его команде! Так как 22-летний баскетболист зарядил чемпиона НБА на доминирующее выступление.

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В концовке игры Кайри похлопал Эдвардса, как бы намекая, что тому ещё защищаться против него на протяжении всей серии. Энтони был явно измотан защитой против Кайри, и это сказалось на его выступлении в нападении — 19 очков и шесть реализованных бросков из 16. «Даллас» не одержал бы победу и без шикарного перформанса Луки Дончича: 33 очка, шесть подборов и восемь передач. Но героем сегодня был именно Ирвинг, сиявший на обеих сторонах площадки.

Да-да, вы не ослышались, Кайри пахал в защите и творил чудеса в нападении. Первый матч — уже история. «Даллас» выбился в лидеры серии. Найдёт ли Крис Финч ключи к тому, как обыграть «бродяг», и выйдет ли Эдвардс на новый уровень? Ответы на эти вопросы мы получим совсем скоро.