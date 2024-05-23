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Плей-офф НБА, Даллас Маверикс, Миннесота Тимбервулвз, Энтони Эдвардс, Кайри Ирвинг, суперзвёзды НБА, матч НБА

Эдвардс обещал закрыть Ирвинга. Но чемпион НБА выбил всю дурь из молодой суперзвезды
Никита Бирюков
Чемпион НБА выбил всю дурь из молодой суперзвезды
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Лидеру «Миннесоты» достался серьёзный соперник в плей-офф.

«Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» положили начало финалу Запада в плей-офф НБА. «Бродяги» с трудом забрали победу на выезде во многом благодаря великолепной игре лидеров команды Луки Дончича и Кайри Ирвинга. «Волки» общекомандными усилиями практически всегда держались близко по счёту, но хотелось бы поговорить о главной звезде команды из Миннеаполиса — Энтони Эдвардсе.

Перед стартом первого матча финальной серии Западной конференции Эдвардс сказал: «Мне предстоит защищаться против Кайри — это должно быть весело. Посмотрим, что я смогу сделать против него». Как подытожил легендарный Чарльз Баркли, это звучало так, словно Энтони заявил: «Я возьму на себя Кайри». Но на самом деле Ирвинг был попросту неостановим в первой половине, набрав 24 очка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Видно, насколько сложно Эдвардсу было защищаться против Ирвинга по ходу всего матча. Кайри — один из лучших, если вообще не лучший, дриблёров в НБА, поэтому против игрока такого калибра всегда непросто выступать. Тем более сам Энтони мотивировал соперника перед матчем. В итоге Ирвинг набрал 30 очков и помог «Далласу» выиграть со счётом 108:105.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
105 : 108
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 24, Эдвардс - 19, Таунс - 16, Рид - 15, Гобер - 12, Андерсон - 11, Конли - 6, Александер-Уолкер - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 30, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 9, Джонс - 8, Грин - 3, Харди - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис

По завершении встречи Ирвинг в студии TNT заявил: «Используйте это как мотивацию. Когда я сидел дома и увидел его речь, то подумал: «Это просто знак уважения». Также я знал, что это будет за игра… Это менталитет отсутствия страха, и именно за это мы любим Муравья». В итоге уверенность Эдвардса в себе вышла боком его команде! Так как 22-летний баскетболист зарядил чемпиона НБА на доминирующее выступление.

ВИДЕО

В концовке игры Кайри похлопал Эдвардса, как бы намекая, что тому ещё защищаться против него на протяжении всей серии. Энтони был явно измотан защитой против Кайри, и это сказалось на его выступлении в нападении — 19 очков и шесть реализованных бросков из 16. «Даллас» не одержал бы победу и без шикарного перформанса Луки Дончича: 33 очка, шесть подборов и восемь передач. Но героем сегодня был именно Ирвинг, сиявший на обеих сторонах площадки.

Да-да, вы не ослышались, Кайри пахал в защите и творил чудеса в нападении. Первый матч — уже история. «Даллас» выбился в лидеры серии. Найдёт ли Крис Финч ключи к тому, как обыграть «бродяг», и выйдет ли Эдвардс на новый уровень? Ответы на эти вопросы мы получим совсем скоро.

Подробнее о матче:
Дуэт Дончич — Ирвинг сработал бесподобно! «Даллас» и «Миннесота» запустили финал Запада
Дуэт Дончич — Ирвинг сработал бесподобно! «Даллас» и «Миннесота» запустили финал Запада
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Новости. Баскетбол
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