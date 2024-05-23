«Финал четырёх» будет незабываемым! Собрали главные интриги Евролиги

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Уже завтра нам предстоит окунуться в атмосферу «Финала четырёх» Евролиги. Данное событие приковывает внимание всего баскетбольного мира. В рамках этого маленького мини-турнира, который пройдёт в течение трёх дней, мы узнаем чемпиона Евролиги! Событие мирового масштаба пройдёт в Берлине, и в нём будут принимать участие лучшие из лучших — мадридский «Реал», турецкий «Фенербахче» и греческие «Панатинаикос» и «Олимпиакос».

Плей-офф Евролиги получился ну уж очень интересным. В трёх сериях из четырёх было максимальное количество матчей, и лишь «Реалу» удалось довольно легко пройти «Басконию» (3-0). Во-первых, сразу же нас ждёт противостояние «Панатинаикоса» с «Фенербахче». Команды ещё до старта «Финала четырёх» приковали к себе внимание общественности. Фанаты турецкого гранда насмехались над главным тренером греческого клуба Эргином Атаманом во время того, как специалист вместе с командой прибыл в отель. К счастью, всё закончилось лишь словесной перепалкой, но после этого Атаман возмущался: «Где здесь охрана? И это Евролига? Люди напали на меня. Что это за организация?»

Позже вестибюль отеля был переполнен охраной и полицейскими, но конфликт уже завершился. Так что она, грубо говоря, и не потребовалась. Вот такой накал страстей перед «Финалом четырёх». Европейские болельщики до последнего будут поддерживать своих любимцев и иногда идут уж на очень неочевидные меры, чтобы вывести любого из звеньев соперника из себя.

Следом после «Панатинаикоса» с «Фенербахче» в битву на паркете вступят прошлогодние финалисты «Реал» и «Олимпиакос». Греческий клуб выиграл тогда регулярный чемпионат и считался главным претендентом на чемпионство. Но в ключевой момент включилась магия «сливочных», которые сократили огромное отставание от соперника и благодаря победному броску Серхио Льюля на последних секундах встречи забрали титул в ожесточённой борьбе. Правда, на этот раз ситуация обстоит иначе.

«Реал» с огромным отрывом выиграл регулярку и является фаворитом. Сыграет ли это против «Королевского клуба», как это случилось с «Олимпиакосом» в прошлом сезоне? Подопечные Чуса Матео имеют чемпионский опыт и обладают одним из лучших составов в Евролиге. Любому сопернику будет трудно играть с «Реалом», но главный тренер «Оли» Георгиос Барцокас — один из лучших специалистов в Европе, кто, если не он, может остановить гегемонию мадридского клуба?

В общем, нас ждут интереснейшие противостояния уже с полуфинальной стадии, а про финал, который пройдёт в воскресенье — вообще молчим. Потому что там будет накал страстей погорячее, чем в бразильской мыльной опере. Советуем вам посмотреть все игры, так как каждая из них может таить в себе всю прелесть баскетбола: красочные моменты, отчаянную защиту от начала и до конца матча, переполненные трибуны и, конечно же, желание победить во что бы то ни стало. Через несколько дней всем станет известен чемпион Евролиги!

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