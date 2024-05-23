Вернутся сильнее. Поражение от УНИКСа в седьмом матче может пойти «Локо» на пользу?

22 мая «Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и не смог второй раз подряд выйти в финал. После успеха в прошлом сезоне кубанцы сохранили костяк команды и не планировали останавливаться на достигнутом. «Чемпионат» подводит итоги выступления красно-зелёных в сезоне-2023/2024. Сезон для «Локо» формально ещё не завершён. Краснодарцы проведут серию за третье место до трёх побед с «Зенитом», но, очевидно, у клуба были планы побороться за титул. Поэтому речь о выступлении команды пойдёт через призму невыхода в финал Единой лиги.

Перед стартом сезона-2023/2024 краснодарцы сделали два точечных усиления в лице Джордана Моргана и Владислава Близнюка. Забегая вперёд — оба игрока мало чем помогли команде и по ходу сезона покинули клуб. Команда Секулича неважно начала сезон, четырежды уступив в пяти стартовых матчах. Однако затем «Локо» выдал результат 18-3 и закономерно залетел в топ-6 по итогам первого этапа.

Патрик Миллер Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Помимо этого, в первой части сезона кубанцы показали лучший результат в матчах с командами из топ-4 — 5-1. На втором этапе железнодорожники уже не так эффективно играли против команд «Большой четвёрки», а общий показатель был 4-6, и это несмотря на то, что команду пополнили Морис Ндур и Патрик Миллер. Перед плей-офф краснодарцы также усилились Карвелом Андерсоном из «Астаны», который наравне с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом стал лучшим шутером регулярного чемпионата.

В первом раунде плей-офф «Локо» достался один из самых неудобных соперников — «Парма». Уральский коллектив круто зажёг в регулярном чемпионате, и казалось, что готов пошуметь и в постсезоне. Однако на деле борьбы практически не получилось — краснодарцы уверенно забрали три матча и вышли в полуфинал на УНИКС, с которым встречались в прошлогоднем финале. Этим шлейфом полуфинал дополнительно привлекал внимание. Их сезонная серия в рамках регулярного чемпионата завершилась вничью — 2-2. Плюсом стало то, что в первом раунде плей-офф и «Локо», и казанцы не затратили дополнительных сил, разобравшись с соперниками за минимальное количество матчей, тем самым подходя к очной серии в равных условиях.

Практически все матчи прошли в бескомпромиссной рубке с обилием физической борьбы на грани дозволенного. Лишь в шестой игре кубанцы не оставили шансов УНИКСу, обыграв казанцев с разницей в 30 очков. Исход серии решался в седьмом матче в Казани. Бóльшая часть матча прошла под диктовку казанцев, действующие чемпионы по ходу встречи достигали преимущества в девять очков, но в заключительной четверти «Локо» всё же вернулся и сравнял счёт за полторы минуты до конца. Однако лидер УНИКСа и MVP регулярного чемпионата Ненад Димитриевич взял бразды правления в свои руки в клатче. Сначала македонец вернул лидерство казанцам в проходе, а затем попал средний бросок с фолом. После этого он реализовал ещё два штрафных броска, лишив «Локо» шансов на выход в финал.

Главный тренер «Локомотива» Александр Секулич после седьмого матча заявил, что у его команды были шансы на победу в серии, но исход решили детали, в частности преимущество казанцев на подборах, промахи его команды с линии штрафных и невынужденные фолы.

Если невыход «Зенита» в финал можно расценить практически как провал, то к «Локо» этот тезис трудно применить. Краснодарцы давно добивались статуса «полноправной команды топ-4», так как долгие годы их не воспринимали всерьёз в качестве реального соперника ЦСКА, УНИКСу и «Зениту». Красно-зелёные планомерными шагами шли к этому и в прошлом сезоне окончательно утёрли нос всем тем, кто в них не верил. Однако даже после выхода в финал оставались те, кто говорил, что это произошло случайно и что в этом сезоне краснодарцы не покажут чего-то особенного. Но «Локомотив» как минимум не опустился ниже своего уровня и ещё по ходу первой части сезона дал понять, что вновь будет претендовать не только на выход в финал, но и на титул.

Александр Секулич Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Да, начало сезона получилось скомканным, и где-то проскальзывала мысль, что краснодарцев ещё не отпустила эйфория от финала. Но это была временная заминка. Кубанцы быстро вернули свой стиль: первыми в лиге победили ЦСКА в сезоне, а также выиграли пять из шести матчей у команд из топ-4 на первом этапе. Тот же «Зенит», к слову, проиграл все шесть встреч.

«Локо» продолжает прогрессировать, и этот сезон, очевидно, ещё не является пиком. Александр Секулич классно работает не только с легионерами, но и с российскими баскетболистами, в том числе и молодыми. Благодаря этому центровой Кирилл Елатонцев был признан лучшим молодым игроком сезона. К слову, представитель «Локомотива» берёт эту награду третий год подряд: до этого дважды лучшим молодым признавался Андрей Мартюк. У легионеров краснодарцев также произошла хорошая синергия с Секуличем: лидеры доверяют своему тренеру и бьются в том числе и за него.

Нельзя судить о команде по одному матчу. Седьмая игра — это всегда лотерея, в которой нет фаворита. У всех шансы равны, просто в этом сезоне «Локо» не повезло. У краснодарских болельщиков нет поводов расстраиваться. Благодаря таким сезонам молодые российские игроки обрастают мясом, и рано или поздно это даст свои плоды. У «Локо» точно всё впереди: прекрасная инфраструктура и руководство клуба точно располагают к этому. Поражение в седьмом матче от УНИКСа должно дать ещё бóльший толчок команде и заставить краснодарцев вернуться ещё сильнее. Ну а впереди серия с «Зенитом» за бронзу.