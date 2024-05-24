Классика российского баскетбола. УНИКС и ЦСКА вновь зарубятся в финале

25 мая в Казани местный УНИКС примет на своём паркете московский ЦСКА в рамках первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» подготовил анонс главного противостояния российского баскетбола. Битва УНИКСа и ЦСКА — это самая настоящая классика российского баскетбола. Последний раз эти коллективы играли в финале три года назад. В 2021 году армейцы всухую переиграли казанцев и в последний раз стали чемпионами.

Спустя год ЦСКА уступил «Зениту» в семи матчах финала, а в прошлом сезоне УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом, обыграв «Локомотив-Кубань». Предстоящий финал станет пятым очным для казанцев и москвичей. Ранее коллективы сходились в решающей серии сезона в 2010, 2012, 2016 и 2021 годах. Победителем неизменно становился ЦСКА. Однако уже в этом сезоне может всё измениться.

Андрей Воронцевич (слева) и Амат М’Бай (справа) Фото: БК УНИКС

Практически ко всем противостояниям фаворитом подходил московский клуб, но сейчас же эксперты считают, что больше шансов на победу именно у УНИКСа. Казанцы являются действующими чемпионами и намерены защитить свой титул. По ходу сезона у клуба из Татарстана не было перестановок, спадов или конфликтов. Сейчас это одна из самых сбалансированных команд лиги.

Казанцы достаточно ровно шли по сезону, но всё равно находились в тени ЦСКА. Однако после осечек армейцев казанцам удалось взобраться на первую строчку в турнирной таблице. Но в концовке сезона действующий чемпион сам оступился, потерпев три поражения кряду, и победитель регулярного чемпионата определялся в последнем игровом туре в очной встрече с ЦСКА. Казанцы уверенно взяли вверх над красно-синими и впервые в своей истории выиграли регулярку Единой лиги ВТБ.

У ЦСКА ситуация иная. В межсезонье клуб покинули два неоспоримых лидера — Алексей Швед и Никола Милутинов. Однако столичная команда неплохо поработала на трансферном рынке и собрала симпатичный и боеспособный коллектив. Армейцы начали сезон с девяти побед подряд, да и в целом на протяжении практически всего чемпионата шли на первом месте в турнирной таблице.

В феврале лидер команды Каспер Уэйр получил серьёзную травму, которая требовала операции. Он выбыл на несколько недель и до сих пор не вернулся в строй. В связи с этим команда прошла второй этап с семью поражениями в 10 встречах и финишировала лишь на третьем месте. После окончания регулярки руководство ЦСКА приняло решение отправить в отставку главного тренера Эмила Райковича. Македонца сменил греческий специалист Андреас Пистиолис, который почти восемь сезонов работал в армейской команде в штабе Димитриса Итудиса.

Первый раунд плей-офф коллективы прошли легко и без сопротивления — ЦСКА всухую обыграл «Енисей», а УНИКС не оставил шансов «Самаре». В полуфинале армейцы в шести встречах одолели «Зенит», а казанцы переиграли «Локомотив-Кубань» в решающем седьмом матче серии.

Тони Джекири (слева) и Джален Рейнольдс (справа) Фото: Единая лига ВТБ

Отдельно в финальной серии будет приковывать внимание тренерское противостояние, ведь Андреас Пистиолис и Велимир Перасович ещё ни разу не встречались друг с другом в качестве главных. Но также нельзя не отметить и предстоящее противоборство между игроками: Ненад Димитриевич и Маркос Найт против Каспера Уэйра и Мело Тримбла. Тони Джекири и Амат М’Бай против Джалена Рейнольдса и Луи Лабери.

Помимо этого, между клубами есть ещё одна неразрывная связь: сразу семь баскетболистов, которые могут появиться на паркете в финальной серии, успели поиграть за оба коллектива. Тони Джекири и Никита Курбанов, которые сейчас защищают цвета ЦСКА, ранее были в составе казанцев. У действующих чемпионов сразу пять игроков, поигравших за армейцев — Андрей Воронцевич, Дмитрий Кулагин, Евгений Колесников, Иван Лазарев и Артём Комолов. Где если, не в финале, ждать семи матчей? Армейцы и казанцы с лёгкостью могут это устроить. Вряд ли стоит напоминать, что решающая игра — это лотерея, в которой нет фаворита.

Единая лига ВТБ. Финал

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва)

Серия проходит до четырёх побед по схеме 2-2-1-1-1.

Первая игра: 26 мая, 16.30 мск, Казань, «Баскет-Холл».

Вторая игра: 28 мая, 19.30 мск, Казань, «Баскет-Холл».

Третья игра: 31 мая, 20.00 мск, Москва, «Мегаспорт».

Четвёртая игра: 2 июня, 14.00 мск, Москва, «Мегаспорт».

Пятая игра (если понадобится): 5 июня, 19.30 мск, Казань, «Баскет-Холл».

Шестая игра (если понадобится): 8 июня, 14.00 мск, Москва, «Мегаспорт».

Седьмая игра (если понадобится): 11 июня, 19.30 мск, Казань, «Баскет-Холл».