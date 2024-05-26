Агент Леброна случайно слил информацию? В НБА теперь знают о намерениях Короля

Для многих команд НБА поход за чемпионством в нынешнем плей-офф уже закончился. «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде уступил «Денверу» со счётом 1-4. Команда отдыхает, а слухи о будущем Леброна Джеймса не утихают и по сей день. До сих пор остаётся непонятным, где продолжит карьеру Король. Окажется ли Леброн в команде, которая может задрафтовать его сына Бронни, или же останется в «Лейкерс»? Известный агент и друг семьи Джеймсов Рич Пол, кажется, уже знает ответы на все вопросы.

Давно известно, что Рич не просто агент Леброна Джеймса, он, можно сказать, часть семьи. Именно поэтому Пол знает больше всех остальных. Во время одного из эфиров TNT Sports, где известные журналисты совместно с Винсом Картером и генеральным директором Clutch Sports Полом обсуждали разные темы об НБА, в оживлённой беседе агент Леброна начал говорить о Короле.

Рич Пол основатель и генеральный директор агентства Clutch Sports «Послушайте, Леброн — свободный агент… Я должен сосредоточиться на своей работе, а он — на своей и позволить «Лейкерс» нанимать того, кого они захотят. Он всегда появлялся и играл под руководством любого тренера… Думаю, он заслужил право вносить свой вклад, если бы он этого хотел, конечно, но это не тот случай».

Инсайдер TNT и Bleacher Report Крис Хэйнс сразу же подытожил сказанное Полом: «Ты сказал, что Леброн — свободный агент. Я так понимаю, Леброн откажется от опции игрока в контракте». Рич по ходу понял, что сказал то, чего не следовало слышать другим, и тут же включил заднюю передачу: «Крис, ты же знаешь, я не веду свои дела по радио, чувак… Я не знаю, что он собирается делать. Мы будем делать то, что делаем каждый год. Мы оценим ситуацию и примем наилучшее решение».

На самом деле это было весьма странно. Слышать откровенную информацию о действиях Короля в межсезонье до того, как Джеймс сам объявит о своих намерениях. Сделал ли Пол это специально или же нет, тоже остаётся загадкой. У Леброна есть опция игрока с «Лейкерс» на $ 51,4 млн на сезон-2024/2025. Но похоже на то, что легендарный форвард хочет получить больше пространства для манёвра в случае, если он действительно желает последовать за Бронни в любую из команд лиги.

В общем, это ещё не значит, что Леброн покинет «Лейкерс». Даже будучи свободным агентом, Король может подписаться с «озёрниками», но теперь в его руках все карты. Ранее мы уже писали о вариантах, куда чаще всего сватают Джеймса в НБА. А с такими инсайдами от Рича Пола шансы каждой из команд повышаются. Межсезонье НБА должно получиться шикарным. Много интересных свободных агентов, сага семьи Джеймсов, включающая приход Бронни в лигу. Нельзя забывать и об Олимпиаде, куда сборная США поедет с Леброном во главе. Не только плей-офф НБА приковывает к себе всё внимание.