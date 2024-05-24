Леброн делает последний шаг, после чего уйдёт из НБА. Так где в итоге окажется Джеймс?

После вылета «Лос-Анджелес Лейкерс» из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации внимание к клубу из Калифорнии никуда не исчезло. Более того, под прицелом знающих чего хотят болельщики журналистов тут же оказался лидер «озёрников» Леброн Джеймс. Возможная отставка Дарвина Хэма с поста главного тренера команды, которая впоследствии произошла, волновала фанатов куда в меньшей степени. Сам Король понимал, насколько сильно интересен публике, и, как подобает одной из главных звёзд лиги, мастерски подогревал интригу, отделываясь общими фразами о желании вернуться к семье.

И раз Леброн хранил молчание, версии стали подбрасывать журналисты. В нынешнем контракте Джеймса с «Лос-Анджелесом» присутствует опция о выходе из него в предстоящее межсезонье. И, по сведениям авторитетного обозревателя и инсайдера Брайана Уиндхорста, Брон намерен воспользоваться ей, чтобы стать свободным агентом. По данным же The Athletic, «Лос-Анджелес» сделает всё, чтобы сохранить свою главную звезду, и уже подготовил для 39-летнего форварда предложение по максимальному продлению контракта на три года, в результате чего банковский счёт Короля должен пополниться на $ 164 млн.

Тот же The Athletic сообщил, что отношения между Леброном и владелицей команды Джини Басс сейчас хороши как никогда. Ожидается, что «Лейкерс» будут действовать агрессивно в попытке усилить состав и привезти своему лидеру новую звезду. В качестве потенциального новичка упоминался, например, разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг. Сам же Джеймс, как известно, не отказался бы от усиления в лице собственного сына. Брон не раз говорил, что хотел бы играть с Бронни в одной команде. Увидеть отца и сына вдвоём на паркете было бы действительно красиво! Но один из инсайдеров вскоре обозначил, что это не приоритет для звёздного форварда на данный момент.

Информация о готовности пригласить Джеймса-младшего в «Лейкерс» противоречива. Кто-то говорит, что команда пойдёт на этот шаг, чтобы сохранить Леброна. Другие утверждают, что «озёрники» этого делать не будут. Так или иначе, но Бронни пригласили на драфт-комбайн НБА, который прошёл с 12 по 19 мая в Чикаго. Летом прошлого года у сына Леброна произошла остановка сердца. Чтобы играть в НБА, ему нужно было пройти обследование для получения одобрение комиссии лиги. Без приглашения на драфт-комбайн сделать это было бы нельзя.

С сыном или без, но Леброну будет нужно определяться. По мнению большинства экспертов, Джеймс останется в «Лейкерс». Королю нравится Лос-Анджелес, и город отвечает ему взаимностью. Перед переходом Брона в калифорнийскую команду, можно было услышать, что игрок хочет быть ближе к Голливуду для построения карьеры актёра. Леброн и вправду снялся в нескольких фильмах, но, кажется, съёмки для него сейчас — дело второстепенное. Однако о кино Джеймс действительно не забывает. Вместо актёрской деятельности баскетболист переключился на продюсирование, в котором преуспел. В настоящий момент на его страничке на IMDB указаны 70 кинопроектов, где он поработал в качестве продюсера. Львиная их доля появилась после переезда Леброна в Лос-Анджелес.

Безусловно, Джеймс заслуживает каждого доллара в своём контракте. Игрок не показывает признаков старения и всё так же представляет реальную угрозу для соперников. Но с этими «Лейкерс» рассчитывать на титул едва ли будет возможно. Нынешний плей-офф это наглядно показал. С «Денвером» «Лос-Анджелес» знаком не понаслышке. В реальную силу превратилась «Миннесота». Есть «Оклахома» и «Даллас», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» с набирающимся опыта Вембаньямой. Бороться с этими коллективами без усиления едва ли будет возможно.

«Лейкерс» кончились к чертям. Воткните их в розетку. Всё кончено. Они в одной конференции с «Миннесотой», «Далласом», «Оклахомой» и Вембаньямой. Парни, вам конец. Если вы, парни, не входите в одну из этих четырёх команд на Западе, то вам конец», — говорил ранее Билл Симмонс.

В своё время Деннис Родман, высказываясь о причине распада мощнейшего «Чикаго» второй половины 90-х, упомянул денежный вопрос: «Единственная причина, по которой мы не взяли четвёртый титул подряд, заключалась в том, что Майкл Джордан сказал: «Я хочу много миллионов долларов». Но ему не захотели платить. Так он и ушёл, я ушёл, Скотти Пиппен ушёл и Фил Джексон ушёл. Мы все ждали Майкла. Так закончился наш поход». Леброн мог бы прислушаться к словам Родмана и подумать над тем, чтобы пойти на уступку. И ему не привыкать, вспоминая опыт в «Майами Хит». Снижение оклада позволило бы команде найти подходящие варианты, которые могли бы существенно усилить состав, чтобы побороться со всеми титанами Запада.

Сейчас у Джеймса есть три варианта: принять максимальное продление на три года от «Лейкерс», активировать опцию продления на один год или отказаться от опции до 29 июня, чтобы выйти на рынок свободных агентов. Выбор третьего пункта откроет перед Леброном множество новых вариантов. Примечательно, что к этому моменту драфт НБА уже состоится, и Король сможет ориентироваться именно на него. Если же абстрагироваться от возможности отца поиграть в одной команде вместе с сыном, список клубов, куда может перейти звёздный баскетболист, станет короче.

Тема с будущим Джеймса сейчас не волнует разве что самых ленивых. Предлагают своё видение эксперты, обозреватели и различные букмекерские конторы. Наиболее вероятным среди букмекеров считается вариант, при котором Леброн останется в «Лейкерс». В конце концов, в Лос-Анджелес Брон перевёз всю свою семью. Этот город создан для роскоши, к которой близкие Короля уже точно привыкли и отказываться от которой не захотят. Слова Леброна после поражения от «Наггетс» в решающем матче намекают на то, что близкие для него действительно превыше всего: «Я думаю только о том, чтобы провести время со своей семьёй. Сейчас речь о семье».

Ну а если всё-таки не «Лейкерс?»

«Филадельфия Сиксерс»

Леброн Джеймс против «Филадельфии», сезон-2023/2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Всё чаще Джеймса сватают в «Филадельфию». Мало того, что на Востоке будет намного проще, так ещё и в плей-офф у коллектива с Леброном, Джоэлом Эмбиидом и Тайризом Макси в составе шансы на успех будут весьма велики. «Если приоритетом для Джеймса является победа в ближайшем будущем, ему следует подписать контракт с «Филадельфией Сиксерс», — говорится в лонгриде на CBS Sports, посвящённом дальнейшим шагам Леброна. И всё же Эмбиид склонен к травмам, а ролевики пенсильванского клуба справляются не всегда. Захочет ли Джеймс взвалить всю ношу на себя в час Х?

«Кливленд Кавальерс»

Леброн Джеймс (слева) и Донован Митчелл (справа), сезон-2023/2024 Фото: Jason Miller/Getty Images

Второй вероятный вариант у букмекеров расходится. Некоторые считают, что если не «Лос-Анджелес», то, скорее всего, «Кливленд», где Король начинал профессиональную карьеру. Из которого уходил, но в который вернулся, чтобы выиграть титул. И выиграл его. Чем бы ни закончилось возвращение Джеймса в родные пенаты, следить за ним было бы интересно всем. Да и «Кавальерс» сейчас представляют определённую силу. В этом году команда выиграла серию плей-офф НБА без Леброна впервые с сезона-1992/1993, однако вчера огайский клуб принял решение уволить главного тренера Джей Би Бикерстаффа. Вернуться туда, где всё начиналось… это ли не история для голливудского фильма?

«Майами Хит»

Леброн Джеймс (слева) и Бэм Адебайо (справа), сезон-2023/2024 Фото: Megan Briggs/Getty Images

Котируется вариант с «Майами», где Леброн завоевал свои первые два титула. Травма Джимми Батлера показала, что «Хит» пока не обладают составом, способным бороться на самом высоком уровне. Король действительно мог бы помочь бывшему клубу. Однако есть у такого расклада весомое но. В качестве аргументов против называются отношения баскетболиста и президента команды Пэта Райли. Как известно, уважаемый функционер болезненно воспринял уход своей звезды в 2014 году. Некоторые игроки «Хит» впоследствии даже признавались, что Райли запретил им дружить с Джеймсом.

«Голден Стэйт Уорриорз»

Дрэймонд Грин (слева) и Леброн Джеймс (справа), сезон-2023/2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В середине февраля медийное пространство сотряс Эдриан Войнаровски. Авторитетный инсайдер сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» предпринял попытку выменять Леброна во время дедлайна. «Воины» пытались убедить Джеймса рассмотреть возможность перехода в команду, чтобы составить дуэт с разыгрывающим Стефеном Карри, с которым лидеру «озёрников» очень комфортно и с которым они давно ладят. Да и переезжать в случае с «Голден Стэйт» далеко бы не пришлось, и Леброн смог бы остаться в солнечной Калифорнии. Тогда переговоры, как известно, ни к чему не привели. Но, как знать, быть может, стороны и сейчас предметно общаются.

«Нью-Йорк Никс»

Леброн Джеймс (слева) и Джейлен Брансон (справа), сезон-2023/2024 Фото: Al Bello/Getty Images

На слуху также потенциальный вариант с «Нью-Йорк Никс». В начале февраля Джеймс сам наделал немало шума, когда у себя в соцсетях опубликовал эмодзи в виде Статуи Свободы. А после матча «Лос-Анджелеса» с «Никс» дал интервью, накинув на себя полотенце с символикой соперника. Переезд в Нью-Йорк стал бы громким событием, да и самому Джеймсу в этом роскошном городе было бы комфортно. Правда, в вариант с Большим яблоком верят далеко не все, да и те, что его рассматривают, особых иллюзий не испытывают.

Всё тот же Уиндхорст, упоминавшийся ранее, так объяснял шаг Джеймса с полотенцем: «Леброн знал и осознавал, что надел полотенце с символикой «Нью-Йорк Никс». Зачем ему связываться с «Никс»? Потому что он использовал «Никс» как инструмент давления на «Лейкерс». И это может быть вполне логично. Песочные часы и всевозможные эмодзи. Джеймс любит давать намёки. Так или иначе, Леброн пока хранит молчание. Игрок оценивает варианты, предвкушает шаги «Лос-Анджелеса» и, быть может, ждёт именно драфта НБА.

Что ж, подождём вместе с Джеймсом и мы. Согласитесь, в этой интриге есть своя притягательность.