Расизм в отношении белых — что-то новое. В женской НБА скандал с участием суперзвезды

Совсем недавно мы рассказывали: клуб женской НБА (WNBA) «Индиана Фивер» на драфте 2024 года выбрал под первым номером Кэйтлин Кларк. Девушка-баскетболистка побила множество рекордов в NCAA, и о ней сразу же заговорили все. «Чемпионат» освещал самые значимые вехи в студенческой карьере разыгрывающей, которая теперь показывает свои умения в женской НБА. Но почему Кларк там недолюбливают — всё дело в огромном контракте с Nike или Wilson или же дело в чём-то другом?

Ведущая ESPN Джемеле Хилл с какой-то стати накинулась на Кларк в интервью изданию Los Angeles Times. «Мы все были бы очень наивны, если бы не сказали, что раса и сексуальность сыграли роль в её популярности. Есть много возможностей подчеркнуть и отпраздновать популярность Кэйтлин Кларк, а также обсудить способы не вычёркивать чернокожих женщин из лиги, которую они создали и продолжают создавать».

С чего нападать на ту девушку, которая приковывает так много телезрителей к экранам WNBA, а следовательно, привлекает новых спонсоров и внимание различной аудитории? Что, в свою очередь, должно положительно сказываться на росте доходов как лиги, так и баскетболисток в частности. Интересно, что многие поддержали Хилл в её высказываниях. Но есть и те, кто был полностью не согласен. Например, легенда НБА Чарльз Баркли.

Чарльз Баркли MVP НБА, 11-кратный участник Матча всех звёзд НБА «Вы все мелочны, девочки. Я могу ожидать, что мужчины будут мелочными, потому что мы самая небезопасная группа в мире, но вы все должны благодарить эту девушку [Кларк] за то, что она достала вам частные чартеры. Все деньги и известность, которую она приносит WNBA… Не будьте мелочными как мужчины. Чего бы она ни достигла, просто подарите ей цветы».

Да, дела у «Индианы Фиверс» в этом сезоне идут не лучшим образом, даже несмотря на приход Кларк в команду, — одна победа при шести поражениях. Но в этом вина не только Кэйтлин, но и всего коллектива. Первый номер драфта 2024 года набирает в среднем 15,4 очка с не лучшим процентом реализации с игры — 37,1. Правда, не стоит забывать, что это первый сезон в лиге, и практически каждому потребовалось бы время на адаптацию, тем более в команде, которая была одной из худших в прошлом сезоне.

Кларк своим приходом в «Индиану» подняла популярность не только самой команды, но и всей лиги. О ней рассуждают Леброн Джеймс с Джей Джей Редиком во время совместного подкаста. Шакил О’Нил, Чарльз Баркли, Кенни Смит и различные гости студии TNT частенько вспоминают о Кэйтлин. Её появление в «Фиверс» моментально подняло цену на билеты. Вряд ли о ком-то заурядном будут говорить из всех утюгов.

Леброн Джеймс четырёхкратный чемпион НБА, игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» «Единственное, что мне нравится в том, что она привносит в свой вид спорта, это то, что больше людей хотят смотреть, больше людей хотят вникнуть в это. Я впервые увидел, что у них есть чартерный самолёт, впервые в истории их лиги. Они летели частным рейсом. Это следует праздновать отдельно. Всем, кто занимается спортом, летал коммерческими или чартерными рейсами, это следует отпраздновать. Это из-за Кэйтлин Кларк. Не облажайтесь. Кэйтлин Кларк — причина того, что с WNBA произойдёт много великих событий».

Не могла не высказаться Бекки Хэммон, которая известна всем нашим любителям баскетбола по выступлению за сборную России. Главный тренер чемпионов WNBA «Лас-Вегас Эйсес» поделилась мнением о ситуации с Кларк: «Это истолковывается так, что некоторые из наших чёрно-коричневых женщин ненавидят [Кэйтлин Кларк], потому что она белая, а это не так… Но это подчёркивает, как не прославляется величие чёрно-коричневых женщин».

Суперзвезда в колледже и, вероятно, будущая легенда WNBA просто играет в баскетбол. Кларк не строит из себя ту, кем не является. Контракт с Nike и Wilson, а она что виновата в своей популярности? Кэйтлин сделала лигу лишь лучше, а о ней говорят вот такие вещи… Все великие проходили через разные истории в карьере, надеемся на то, что это никак не скажется на Кларк, которая пока ещё не показала свой максимум.