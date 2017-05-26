Леброн Джеймс: Майкл Джордан – это почти бог. Я не смогу стать таким же

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс считает, что, даже побив рекорд Майкла Джордана по суммарной результативности в плей-офф в пятом матче финала Восточной конференции, он не сможет сравниться с ним по величию.

«Я взял себе 23-й номер в честь Джордана. Я влюбился в баскетбол из-за Джордана. Из-за того, чего он сумел добиться. Майкл играл почти как бог. Я не смогу стать таким же», – цитирует Джеймса ESPN.

Встреча закончилась выездной победой «Кливленда» со счётом 135:102, после которой он выиграл серию 4-1.