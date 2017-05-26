Фридзон: думаю, Овечкин получил удовольствие от матча ЦСКА — «Локомотив»

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон отметил, что чувствовал поддержку хоккеиста Александра Овечкина на трибуне во время первого полуфинального матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (101:95).

«Я благодарен Александру, он любит баскетбол и с удовольствием сюда приходит. Приятно, когда близкие присутствуют в зале и подбадривают тебя. Это придаёт уверенность в себе и эмоции. Думаю, он тоже получил удовольствие от игры.

Главное, что мы повели 1-0. «Локомотив» — хорошая команда, мы серьёзно к ней относимся. Конечно, хотим быстрее завершить серию, чтобы было время на восстановление. Но «Локомотив» этого не хочет", — приводит слова Фридзона ТАСС.