Дрэймонд Грин: в баскетболе 3х3 могут победить непрофессиональные спортсмены

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что непрофессиональные спортсмены смогут добиться успеха в баскетболе формата 3х3 на Олимпийский играх.



«Я вырос, играя в стритбол 3х3. Думаю, что у парней, которые не являются профессиональными спортсменами, будет шанс победить в этой дисциплине на Олимпиаде. Это будет здорово. В других видах спорта на Олимпиаде выступает много людей, которые имеют обычные работы. Мне кажется, это будет работать в случае с баскетболом 3х3», – цитирует Грина ESPN.

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