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Уэйд, скорее всего, останется в «Чикаго» на сезон-2017/18

20 июня 2017, вторник. 13:33. Баскетбол

Защитник Дуэйн Уэйд склоняется к тому, чтобы воспользоваться опцией в своём контракте с «Чикаго Буллз» на сезон-2017/18, сообщает ESPN.

По действующему соглашению Уэйд заработает за следующий сезон $ 23,8 млн.

Отмечается, что 35-летний баскетболист уведомил «Чикаго», что он не захочет оставаться в команде, если руководство решит начать перестройку.

В минувшем регулярном чемпионате Дуэйн принял участие в 60 матчах. Защитник проводил на паркете по 29,9 минуты, собирая коллекцию из 18,3 очка, 4,5 подбора, 3,8 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Чикаго Буллз Дуэйн Уэйд
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