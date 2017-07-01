«Кливленд» проведёт переговоры с Заком Рэндольфом

Руководство «Кливленд Кавальерс» 1 июля проведёт переговоры в телефонном режиме с форвардом Заком Рэндольфом, который получил статус свободного агента. Об этом сообщил журналист NBA.com Дэвид Олдридж на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Последние восемь сезонов Рэндольф провёл в «Мемфис Гриззлиз».



В минувшем регулярном чемпионате 35-летний форвард принял участие в 73 матчах. Зак проводил на площадке по 24,5 минуты, набирал по 14,1 очка, собирал по 8,2 подбора, отдавал по 1,7 передачи, а также совершал по 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.

Зак Рэндольф проведёт встречи с «Оклахома-Сити», «Клипперс» и «Сакраменто»