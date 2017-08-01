Лавар Болл ответил Майклу Джордану: обыграю тебя и с одной рукой

Лавар Болл, отец второго номера драфта-2017 Лонзо Болла, продолжает словесную перепалку с легендарным Майклом Джорданом.

Последний ответил на комментарий Болла-старшего о том, что Джордан проиграет ему в игре один в один. Шестикратный чемпион НБА заявил, что обыграет Болла, даже будучи одноногим.

Лавара такой ответ не устроил, и он вновь обратился к оппоненту.

«Я даже не играл на профессиональном уровне. И при этом кто-то говорит обо мне и о Джордане. Он сказал, что обыграет меня даже одноногим, что же, я его одолею, даже если буду одноруким. Теперь мы оба выглядим так, словно не умеем играть», — приводит слова Болла The Score.