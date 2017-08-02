Дуэйн Уэйд рассказал, как остановить Стивена Карри

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд рассказал, как можно остановить разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри.



«Молитесь о том, чтобы в мире закрылся каждый продуктовый магазин. Жена Карри не сможет приготовить ему еду. Что бы она ему ни готовила, это работает», – написал Уэйд на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Карри дважды становился самым ценным игроком регулярного сезона (2015, 2016).



Напомним, ранее Дуэйн рассказал, как будет защищаться против форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлера.