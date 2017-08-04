Ильясова пропустит Евробаскет-2017

Форвард «Атланты Хоукс» Эрсан Ильясова на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» объявил, что не поможет сборной Турции на предстоящем Евробаскете.



«С 2006 года я с гордостью представлял национальную команду Турции. Я добивался с партнёрами успеха. Но в этом году у меня был сложный сезон, который дополняла неопределённость. Сейчас я не готов как физически, так и морально. На протяжении нескольких последних месяцев я обсуждал этот вопрос с федерацией. Хочу заявить, что этим летом я не сыграю за сборную Турции», – написал Ильясова.

Ашик и Ильясова готовы помочь сборной Турции на Евробаскете-2017