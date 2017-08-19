Базаревич: к началу Евробаскета игроки должны быть готовы лучше

Сергей Базаревич, главный тренер сборной России по баскетболу, прокомментировал поражение в товарищеском матче со сборной Германии, отметив, что к старту чемпионата Европы его подопечные подойдут в гораздо лучших кондициях.

«В матче с Германией Воронцевич получал те броски, которые мы хотели ему дать. А потом он просто «почувствовал» бросок и стал атаковать чаще, забил какие-то мячи на кураже. Не вижу в этом проблемы. Мы набрали мало очков. Может быть, это произошло в том числе и из-за физического состояния. К началу Евробаскета игроки должны быть готовы лучше.

Нам надо понять, что надо будет делать выводы и из поражений. Чемпионат Европы выигрывают команды, которые проходят через неудачи. А не так, что кто-то встал на рельсы и поехал до конца. Такое происходит крайне редко. И нужно проработать разные сценарии», — приводит слова Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.