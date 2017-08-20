В Греческой федерации баскетбола недовольны «Милуоки»

Руководство Греческой федерации баскетбола выступило с официальным заявлением, которое посвящено новости о пропуске Яннисом Адетокунбо чемпионата Европы по баскетболу. По мнению функционеров федерации, такое решение игрок принял из-за своего клуба — «Милуоки Бакс».

«Потеря Адетокунбо заставила нас опечалиться, так как это большая потеря, но в то же время это не стало для нас сюрпризом. Ряд признаков беспокоил нас уже сразу по прибытии Янниса в стан национальной сборной. У нас было убеждение, что всё происходит по хорошо спланированному сценарию его франшизы. Адетокунбо оказался в сложном положении и в конечном итоге вынужден был отказаться от выступлений. Мы оставляем за собой право информировать общественность обо всём происходящем вокруг этой ситуации.

Сейчас же нашим приоритетом остаётся координация усилий сборной, чтобы она могла представить Грецию на чемпионате Европы самым лучшим образом", — приводит слова Греческой федерации баскетбола Eurohoops.