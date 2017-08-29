175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Врачи «Кливленда» сомневаются, что Айзея Томас сможет обойтись без операции

29 августа 2017, вторник. 14:10 Баскетбол

Медицинский штаб «Кливленд Кавальерс» не уверен в том, что разыгрывающий защитник Айзея Томас сможет завершить восстановление после травмы бедра без операции, сообщает Rotoworld.

Томас усугубил травму бедра во время финала Восточной конференции. Разыгрывающий решил обойтись без хирургического вмешательства, выбрав консервативный метод лечения. Ранее ожидалось, что Айзея вернётся на паркет до начала тренировочного лагеря, однако теперь он рискует пропустить значительную часть предстоящего сезона.

Напомним, ранее «Бостон Селтикс» обменял Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и пик первого раунда следующего драфта в «Кливленд» на разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Источник: Томас был сильно недоволен обменом в «Кливленд»
Источник: Rotoworld Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Айзея Томас - игрок
Новости. Баскетбол
29 августа 2017, вторник
14:10 Врачи «Кливленда» сомневаются, что Айзея Томас сможет обойтись без операции
13:42 Денг: главная цель «Лейкерс» в следующем сезоне – выход в плей-офф
13:21 Одом: Лонзо Болл будет особенным игроком
12:34 «Кливленд» отменил проект реконструкции домашней арены
12:26 НБА представила лучшие моменты разыгрывающих в сезоне-2016/17
11:46 Одом: обмен из «Лейкерс» фактически завершил мою карьеру
10:57 Владелец «Хьюстона» пожертвовал $ 4 млн жертвам урагана «Харви»
10:25 Одом хочет заключить однодневный контракт и завершить карьеру в «Лейкерс»
10:11 Кириленко: костяк сборной России – Швед, Мозгов, Фридзон, Курбанов и Воронцевич
00:58 Саторански попал в заявку Чехии на Евробаскет-2017
00:18 Таунс: у Мейвезера и Макгрегора был чертовски крутой бой
00:02 Дюрант: Теодосич отдал величайший пас, который я видел
28 августа 2017, понедельник
23:14 Джеральд Грин помогает жертвам урагана в Хьюстоне
22:02 Дюрант: Джеймс закончит карьеру в «Кливленде»
21:27 «Даллас» официально объявил о контракте с Ноэлем
20:43 Источник: «Кливленд» не просил у «Бостона» дополнительных активов
20:15 Порзингис и Тимма попали в заявку Латвии на Евробаскет-2017
19:38 Уиттингтон: схемы игры «Зенита» похожи на те, по которым я играл в колледже
18:51 «Бостон» не добавит Брауна, Тэйтума или пик первого раунда в сделку по Ирвингу
17:27 Айзея Томас: настоящий Фил Джексон — тот, что был до «Нью-Йорка»
17:10 На заседании исполкома РФБ обсудили регламент чемпионата и Кубка России
15:38 Россиянки уступили сборной Тайваня в матче за третье место на Универсиаде
15:11 Мотеюнас не может присоединиться к сборной Литвы из-за урагана в Хьюстоне
14:39 Кабокло изгнали из сборной Бразилии за отказ выйти на площадку в матче
13:58 Безденежных: «Город ЦСКА» показал, что игроки клуба – не недосягаемые звёзды
13:17 «Нижний Новгород» расторг контракт с Маккри
12:30 Базаревич: нужно было вернуть Мозгова в игровой ритм, из которого он выпал
12:20 Мазур: в сборной России нет никого, умеющего и создавать, и контролировать игру
12:02 Брайант: вызов для Уолла? Первая оборонительная сборная НБА
11:49 Пачулия сыграет за сборную Грузии на Евробаскете-2017
11:27 Белинелли: Евробаскет-2017 может стать последним в моих выступлениях за сборную
10:26 Джефф Ван Ганди: сборную США недооценивают, а меня считают клоуном
09:44 Бен Симмонс: моя цель – стать лучшим в НБА
09:16 Соломон Хилл пропустит 6-8 месяцев из-за разрыва подколенного сухожилия
00:50 «Даллас» не предлагал Ноэлю контракт на $ 17 млн в год
27 августа 2017, воскресенье
23:53 Дюрант: в шоке от того, что «Индиана» отдала Джорджа в «Оклахома-Сити»
22:16 Источник: Томас был сильно недоволен обменом в «Кливленд»
21:54 Брайант поставил Адетокунбо задачу стать MVP сезона
20:49 Миссас: будь Адетокунбо здоров, сыграл бы на Евробаскете, несмотря на «Милуоки»
19:15 Кириленко: ждём выступление сборной России на Евробаскете не без опасений
18:33 Параховский подписал контракт с тель-авивским «Маккаби»
17:22 Сборная Бельгии огласила окончательный состав на Евробаскет
15:30 Калинич может пропустить Евробаскет
14:38 «Кливленд» потребует дополнительную компенсацию в сделке по обмену Ирвинга
13:01 Центровой ЦСКА Отелло Хантер прогулялся по Москве
Все новости RSS
Партнерский контент