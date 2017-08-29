Врачи «Кливленда» сомневаются, что Айзея Томас сможет обойтись без операции

Медицинский штаб «Кливленд Кавальерс» не уверен в том, что разыгрывающий защитник Айзея Томас сможет завершить восстановление после травмы бедра без операции, сообщает Rotoworld.



Томас усугубил травму бедра во время финала Восточной конференции. Разыгрывающий решил обойтись без хирургического вмешательства, выбрав консервативный метод лечения. Ранее ожидалось, что Айзея вернётся на паркет до начала тренировочного лагеря, однако теперь он рискует пропустить значительную часть предстоящего сезона.



Напомним, ранее «Бостон Селтикс» обменял Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и пик первого раунда следующего драфта в «Кливленд» на разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Источник: Томас был сильно недоволен обменом в «Кливленд»