Базаревич: сборной России не будет легко в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением о национальной команде Бельгии, с которой его подопечные встретятся 4 сентября.



«Это очень опасная команда, которая бросает много трёхочковых, растягивает твою защиту. В контрольных матчах бельгийцы играли одним составом, сейчас – другим. Де Зеув играл на третьем и четвёртом «номере», а тут вдруг стал центровым. Поэтому нам нужно быть готовыми ко всему. То, что сборная Бельгии проиграла латышам 28 очков, ни о чём не говорит: перед последней четвертью было всего «-8». А первую и третью бельгийцы и вовсе выиграли. Они «горячие» ребята, и легко нам точно не будет», – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

Базаревич: Бельгия — опасный соперник, на которого нужен серьёзный настрой