Мозгов: если сильно расслабиться, то бельгийцы могут наказать

Центровой сборной России Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с национальной командой Бельгии.



«Если сильно расслабиться, то бельгийцы могут наказать. Понятно, что они не фавориты, как сербы, но на этом чемпионате Европы нет разницы в силе команд. Поэтому настраиваемся на бельгийцев серьёзно. Честно скажу, я персонально никого из бельгийской сборной не знаю. Видел команду – мы на скаутинге проходили. Вот и всё», – приводит слова Мозгова ТАСС.



На данный момент сборная России занимает первое место в группе D.

Мозгов: в матче с Сербией многое не получалось, но главное, что победили