Базаревич: в Латвии выросло великолепное поколение игроков

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич не сомневается, что игроки Латвии сумеют создать немало проблем его подопечным.



«Отличная команда! В Латвии выросло великолепное поколение игроков. Они все техничные, с хорошим броском. Играть против них сложно – в каждой игре латыши набирают под 100 очков. Наша задача – «ударить» в их слабые места. И постараться не дать сыграть в свойственный им баскетбол. Порзингис? Да, это проблема. Мы думаем, как будем её решать. Намётки плана уже есть, но обязательно подумаем ещё», – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

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