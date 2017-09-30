Айзея Томас: скоро я снова буду набирать по 30 очков за матч

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Айзея Томас уверен, что после возвращения на паркет будет вновь демонстрировать впечатляющую статистику.



«Я очень рад, потому что знаю, что скоро буду готов на сто процентов. Я снова буду набирать 30 очков каждую ночь и помогу этой команде выигрывать матчи», – приводит слова Томаса Bleacher Report.



В минувшем сезоне Айзея принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 28,9 очка, 5,9 передачи и 2,7 подбора за 33,8 минуты в среднем за игру.

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