Лонзо Болл: круто, что Леброн Джеймс поздравил меня с днём рождения

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл, который 27 октября отпраздновал свой 20-й день рождения, отреагировал на поздравление лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.



«Леброн был моим любимым игроком, когда я рос. Круто, что он поздравил меня», – приводит слова Болла журналистка Серена Уинтерс на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Напомним, что минувшей ночью «Лейкерс» потерпели домашнее поражение от «Торонто Рэпторс» (92:101). Лонзо за 32 минуты собрал коллекцию из пяти очков, семи подборов, шести результативных передач и двух перехватов.

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