Уолтон: не беспокоюсь из-за бросков Лонзо Болла

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон после поражения от «Торонто Рэпторс» (92:101) признался, что его не беспокоит точность бросков разыгрывающего защитника команды Лонзо Болла.



«Не беспокоюсь из-за этого. Хочу, чтобы он продолжал бросать. Он делает много бросков на тренировках», – приводит слова Уолтона ESPN.



В первых пяти матчах регулярного чемпионата НБА Болл в среднем делал по 12,8 попытки с игры, реализуя 4,0 из них (31,3 %). Средняя результативность 20-летнего разыгрывающего составляет 10,2 очка за матч.

Лонзо Болл: круто, что Леброн Джеймс поздравил меня с днём рождения