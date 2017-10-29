Люк Уолтон: большее расстояние до трёхочковой дуги создаёт проблемы для новичков

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон высказал мнение об основных трудностях, с которыми сталкиваются новички НБА.



«Во-первых, это габариты, мощь и скорость каждого игрока лиги. Во-вторых, трёхочковая дуга находится на значительно большем расстоянии от кольца, чем на университетских площадках. Кроме того, тактическая подготовка к сопернику в НБА намного более тщательная. А график матчей для новичков просто сумасшедший.

Поэтому каждый дебютант, способный сразу приносить пользу команде, впечатляет», – цитирует Уолтона ESPN.

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