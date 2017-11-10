Люк Уолтон: СМИ оказывают на Лонзо Болла давление, постоянно обсуждая его бросок

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон считает, что низкой реализации бросков разыгрывающего его команды Лонзо Болла уделяют слишком много внимания.



«Болл – невероятный игрок. Ему всего 20 лет, а он почти оформил трипл-дабл в матче с «Вашингтоном». Но если вы включите любое спортивное шоу, то там будут говорить только о его броске. Создаёт ли это дополнительное давление на Лонзо? На сто процентов да. Он – новичок, которого критикуют все подряд», – цитирует Уолтона ESPN.



Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 95:111, а Болл в ней реализовал 3 из 12 бросков с игры.