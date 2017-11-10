Леброн Джеймс: не стоит ждать слишком многого от возвращения Айзеи Томаса

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не считает, что возвращение в строй после травмы разыгрывающего Айзеи Томаса решит все проблемы команды.



«Честно говоря, не стоит ждать слишком многого от возвращения Айзеи Томаса. Не думаю, что нам стоит возлагать все надежды на него. Пусть Томас не торопится с восстановлением. Когда он полностью выздоровеет, то и присоединится к команде. «Кливленд» не может полагаться только на одного игрока, чтобы выйти на желаемый уровень. Независимо от того, идёт речь обо мне, Айзее или Тристане Томпсоне. Своё слово должны сказать и другие баскетболисты», – цитирует Джеймса ESPN.