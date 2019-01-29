Михаил Кулагин из-за травмы выбыл на длительный срок

Защитнику баскетбольного ЦСКА Михаилу Кулагину будет проведена операция на травмированной левой стопе, сообщает официальный сайт столичной команды.



Баскетболист получил повреждение во второй четверти матча Евролиги с «Барселоной», который состоялся 25 января. В Москве Михаил прошёл медицинское обследование. Выявилось, что он получил перелом одной из костей стопы. Игроку потребуется хирургическое вмешательство. Операция пройдёт 31 января.

Ранее стало известно, что британский диджей и продюсер Пол Окенфолд и российский DJ Korean (Паша Кореец) написали для ЦСКА специальный трек, который будет звучать во время представления «армейцев» на домашних матчах Евролиги. В его основе трек Окенфолда «Ready Steady Go».