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Михаил Кулагин из-за травмы выбыл на длительный срок

Михаил Кулагин из-за травмы выбыл на длительный срок
Баскетбол / Евролига

Защитнику баскетбольного ЦСКА Михаилу Кулагину будет проведена операция на травмированной левой стопе, сообщает официальный сайт столичной команды.

Баскетболист получил повреждение во второй четверти матча Евролиги с «Барселоной», который состоялся 25 января. В Москве Михаил прошёл медицинское обследование. Выявилось, что он получил перелом одной из костей стопы. Игроку потребуется хирургическое вмешательство. Операция пройдёт 31 января.

Ранее стало известно, что британский диджей и продюсер Пол Окенфолд и российский DJ Korean (Паша Кореец) написали для ЦСКА специальный трек, который будет звучать во время представления «армейцев» на домашних матчах Евролиги. В его основе трек Окенфолда «Ready Steady Go».

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