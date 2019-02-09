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Панов: класс игроков «Нижнего Новгорода» повыше, чем у ПАРМы

Панов: класс игроков «Нижнего Новгорода» повыше, чем у ПАРМы
Баскетбол

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов поделился мнением о предстоящем финальном матче Кубка России между «Нижним Новгородом» и «ПАРМой», который состоится 10 февраля.

«Финал четырех» в Нижнем Новгороде уже получился: даже по вчерашним полуфиналам чувствовалась атмосфера решающих игр. Кубковые противостояния – это отдельная жизнь и особое состояние души. Поэтому и трибуны болели по-другому, более искренне поддерживали команды. Наш финал с «ПАРМОЙ» лишний раз показывает, что команды Единой Лиги ВТБ, имеющие возможность бороться против более серьезных соперников, превосходят других участников Кубка по уровню организации игры.

И «Нижний Новгород», и «ПАРМА» заслужили место в финале. У пермяков есть небольшое преимущество по длине скамейки, но мне кажется, что класс наших игроков повыше. Вопрос будет стоять в том, кто использует свои козыри лучше. Уверен, что игра получится интересной. Наши последние матчи доказывают, что в российском баскетболе образовалось новое дерби. А победит в нем, как всегда, сильнейший», — цитирует Панова пресс-служба «Нижнего Новгорода»,

«Главное, чтобы даже в поражениях к команде не было претензий»
Сергей Панов — о загадочной Лиге чемпионов, невызове в сборную Ивана Стребкова и тяжёлом моменте для Зорана Лукича.
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