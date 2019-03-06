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Кузма пропустит неделю из-за растяжения голеностопа

Кузма пропустит неделю из-за растяжения голеностопа
Баскетбол / НБА

Стартовый мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма пропустит неделю из-за растяжения голеностопа правой ноги, сообщает официальный сайт организации. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», подвернув ногу.

В нынешнем сезоне 23-летний Кузма набирает по 18,8 очка и совершает по 5,6 подбора за 33 минуты в среднем за игру.

В ближайшей встрече с «Денвер Наггетс» под вопросом находится также участие лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, центрового Тайсона Чендлера и атакующего защитника Лэнса Стивенсона.

На данный момент «Лейкерс» занимают в Западной конференции 11-е место с соотношением побед и поражений 30-34. Они отстают от идущего на 8-й строчке «Сан-Антонио Спёрс» на 6 побед.

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